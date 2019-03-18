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美妝新手必學修容！只要7步驟　拯救你的扁塌鼻

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編輯／Ping　圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同。

相信有不少女孩都飽受塌鼻之苦吧（編輯也是）！不過還好，女人擁有神奇的化妝技巧，總是可以彌補一些小缺點，像是這次「居妮Ginny Daily」就帶來超容易上手的修容法，只需要4個步驟，就可以讓扁扁的山根立馬挺起來～

步驟１＃眼窩

是的，就是眼窩～想要讓鼻子變的立體，不只要修鼻子的區塊，還要連眼睛、額頭都要帶到才會看起來更自然。

首先，先使用淺咖啡色的眼影或眉粉搭配鬆扁刷，沾取適量的粉，多餘的可以拍在手上或衛生紙上，接著再刷在眼窩的前端即可。

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

貼心提醒：上眼窩時，不需要刷到肉眼看得到顏色，因為當你看到時，就表示下手太重了～畢竟我們是日常妝容，不是表演需要，所以只需輕輕帶過就好。

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

步驟２＃眼窩三角處

這個步驟是要在畫好眉毛後，上染眉膏前。先使用比較鬆的刷子，接著從靠近眉心的地方下手，因為通常下手的第一筆粉量會比較多，所以從眉毛下手不僅可以避免粉量不均的問題，也可以剛好從眉毛、眼窩帶到鼻樑、鼻頭，看起來會更自然。

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

步驟３＃鼻樑＋鼻頭

如果你覺得自己的鼻頭不夠立體，可以利用餘粉帶到鼻頭前端，就可以讓鼻頭更明顯。上完鼻子修容後，要記得用刷子將鼻影暈開，才不會看起來假假DER～

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

步驟４＃鼻子打亮

將鼻子的陰影面上完後，接著就要上光亮面啦！鼻子通常都是山根塌，所以打亮當然要從山根出發，分別往上、下兩個方向帶，切記不能用來回刷的方式，否則就會整條鼻樑都亮晶晶，這樣就沒有強調山根的效果了。

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

最後不要忘記要刷額頭～輕輕帶上一點粉就好，範圍不需要太大，只需要在兩個眉峰中間即可，千萬不要刷到太陽穴，否則你的額頭會感覺整個在發光。

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

貼心提醒：有些人會習慣用修容膏，或是直接用修容產品打在鼻樑、鼻頭上，但下手太重容易結髒髒的色塊，雖然鏡頭前不明顯，但肉眼看還是會有黑黑的一塊，跟別人見面時多少會有點尷尬啦～

▲鼻子好扁？變挺只要3步驟！適合新手超簡易修容。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供。）

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關鍵字：

美妝, 修容, 彩妝, 化妝, 鼻影, 陰影, 打亮, 新手
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