fb ig video ETtoday search mobile

下次光療就做日妞愛的「琥珀色」吧！素面渲染有質感又非常耐看

> >

大家做美甲時常靈感缺乏，不知道要做什麼款式嗎？那就來做個日本妞最愛的萬年不敗琥珀風美甲吧！類寶石的琥珀，色彩雖然不是鮮豔亮麗，但獨特的顏色和紋理帶點復古味，有質感又非常耐看，而且不管什麼甲型都適合畫呢～這邊為大家特搜了幾款絕美的「琥珀色」美甲，大家趕快為指甲穿上琥珀新衣吧！

1.基本百搭款 琥珀Ｘ簡約同色系

琥珀美甲利用棕色相似色打造出琥珀一般的紋理，如果喜歡簡單不張揚的款式，可以琥珀色穿插幾隻素面的同色系。

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

有著寶石切面的琥珀色，再搭配相近的素色，在簡單中加入一點奢華感，很顯氣質。

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

2.復古的琥珀Ｘ祖母綠跳色

想用琥珀色搭配純色，但又覺得咖啡同色系太無聊，那跳色祖母綠會是很好的選擇，本身有著復古感的琥珀色，搭配同樣有著懷舊感的祖母綠真的再適合不過，不管是霧面綠還是亮面綠都有著一股神秘感～

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

琥珀色搭配祖母綠，再加上一些寶石、金屬裝飾物也可以做出很有個性的波西米亞民族風。

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

3.琥珀Ｘ格紋知性不敗

說到永不過時，最不敗的美甲樣式那就不能不提到經典的格紋元素，同色系的簡約格紋搭配琥珀色，讓你的氣質透著一股淡淡的知性美！

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

4.環狀琥珀甲既可甜美，又可時尚

目前日本最火的琥珀款式就是環狀琥珀包邊美甲！在指甲邊緣利用琥珀色包圍一圈，簡約又不失特色，還有些款式會在中間留空處畫上小花點綴，完全戳中少女們的心～

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

整甲被琥珀色填滿，色調顯得比較重，而環狀就減少了這種感覺，保留了琥珀的質感，還讓整個風格走向小清新、甜美感。

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

除了環狀小花，這種琥珀幾何環也很受歡迎，相較甜美的風格，這種幾何環更顯成熟時尚感。

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

5.藝術家氣息的琥珀渲染

其實琥珀色美甲就是一種利用暈染製作出來的美甲，只是在用色上比較限定於咖色、棕色系，利用些許的繽紛色彩帶進琥珀美甲就能創造另一種藝術風格，大家不妨嘗試看看。

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

圖片來源：小紅書、IG＠a.nailjam

6.琥珀Ｘ閃亮亮浮誇無極限

喜歡浮誇的朋友可以參考這種亮粉感琥珀色，加上金色小裝飾，就算只是隨便穿搭下樓去丟個垃圾，有著指尖加分，整個人也會十分耀眼，讓人想多看一眼！

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

而近年動物紋也流行了回來，利用在琥珀風美甲，整個貴氣十足～

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

▲琥珀美甲。（圖／美人圈）

雖然琥珀風美甲已經紅了一段時間，但是看完這些款式大家是不是又被種草了呢？

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書、IG@ari_lachouette、@abi.nails.sd、@solnail.yuina、@eriko_1242、@m_d_a、@__.dannail.__

【延伸閱讀】

橫掃日本的寶石美甲風潮 走在流行的尖端就差這個細節！

指甲油不再塗的凹凸不平！塗的順序大不同，加碼推薦快乾好塗的指甲油

日本女生的「無印良品」必買清單TOP7！血色指甲油、酒後必喝、懶人植物全都有

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美甲, 琥珀, 光療
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0311-0317　雙魚桃花降臨、天秤花錢消災

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準

KAWS氣了！台中審計新村周邊大公仔粉絲搶打卡，竟是仿冒品

補充膠原蛋白不長肉　能讓你更年輕的5種低熱量食物 小資族買錶新選擇！　MIT煙燻面盤好文青，IG輕鬆破百讚 最有效的安慰！「擁抱」有5大好處　趕走孤單還能預防心臟病 蘇志燮只露半臉也帥炸！　新廣告靠皺眉＋聲音就讓人沈船 單身也能閃一波！6招「偽情侶照」拍法　讓朋友只能羨慕你 薪水低、無法升遷都算小事　「職場3大危機」你中幾項？ 「生活沒必要討好每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面