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全球只有2間的Converse在東京！可自己設計專屬你的帆布鞋　必須排進行程裡

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編輯／Duke

Converse經典的高、低筒帆布鞋，是非常百搭的鞋款，幾乎人手一雙，但如果你是個不喜歡撞鞋的人，下面就帶各位介紹，全球只有2家，並且皆位於日本東京的店鋪，是一家可以自行設計的專賣店，或許是各位朝聖的好地方哦！

▲White Atelier BY CONVERSE。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse、White Atelier BY CONVERSE官網）

▲可以自行設計的Converse店鋪。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse）

這2家在東京的Converse店鋪，分別位於原宿以及吉祥寺，周圍都是好逛好買的地方，而店鋪名稱為White Atelier BY CONVERSE，其中的「Atelier」為法文，意思為工作室，而這2家只有東京才有，並提供客製化服務，但是目前只提供全白的帆布鞋給各位自行設計。要完成自己的設計有3個步驟，下面就帶各位介紹。

▲White Atelier BY CONVERSE。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse、White Atelier BY CONVERSE官網）

▲White Atelier BY CONVERSE（原宿店），營業時間早上11:00～晚上8:00。（圖／翻攝自White Atelier BY CONVERSE官網）

▲White Atelier BY CONVERSE。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse、White Atelier BY CONVERSE官網）

▲White Atelier BY CONVERSE（吉祥寺店），營業時間早上11:00～晚上8:00。（圖／翻攝自White Atelier BY CONVERSE官網）

1.選擇款式與尺寸

有4種款式供各位選擇，分別是All Star高筒、All Star低筒、大童鞋、小童鞋，接下來挑選自己的尺寸，就可以了。

▲White Atelier BY CONVERSE。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse、White Atelier BY CONVERSE官網）

▲有4種款式提供各位選擇。（圖／翻攝自White Atelier BY CONVERSE官網）

2.打印設計

現場會有一本書，可以從中挑選喜歡的圖案，也提供與藝術家合作的設計，皆可當場打印哦！

▲White Atelier BY CONVERSE。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse、White Atelier BY CONVERSE官網）

▲現場有設計書，裡面有各種圖案。（圖／翻攝自White Atelier BY CONVERSE官網）

▲White Atelier BY CONVERSE。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse、White Atelier BY CONVERSE官網）

▲自行設計的Converse帆布鞋。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse）

3.挑選鞋帶與小飾品

這個階段就是挑選喜歡的鞋帶款式，並提供一些小飾品，給各位裝飾自己設計的鞋款，只要完成這3個步驟，屬於各位的Converse帆布鞋就完成囉！

▲White Atelier BY CONVERSE。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse、White Atelier BY CONVERSE官網）

▲White Atelier BY CONVERSE。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse、White Atelier BY CONVERSE官網）

▲許多裝飾小物，讓各位發揮創意。（圖／翻攝自IG@wa_by_converse）

而製作過程大約需要2個小時，各位可以在附近逛一下再回來取貨，其中吉祥寺店還提供特殊包裝，喜歡的朋友到了東京遊玩，一定要把這2家店鋪排進行程裡哦！

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關鍵字：

Converse, WhiteAtelierBYCONVERSE, 東京, 日本, 吉祥寺, 原宿
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