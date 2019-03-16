月光仙子穿Air max 97好潮！每日穿搭就學《美少女戰士》

在 Instagram 查看這則貼文 Pslu（@pslu0423）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 9 日 上午 12:28 張貼

編輯／Ping 圖／「PeiLu」（IG@pslu0423）授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同。

相信有不少人每天都會花很多時間煩惱要穿什麼吧！如果你也有這樣的穿搭障礙，那就一定要follow這位畫家「PeiLu」，她時常在IG上分享許多手繪的時尚穿搭照，這次她重新幫《美少女戰士》搭配全新造型，加入最近的潮流元素，說不定能帶給大家不同的穿搭靈感喔！

Sailor Moon（月野兔／水手月亮／月亮仙子）

插畫家「PeiLu」幫月野兔換上成套的格紋牛仔外套與短裙，搭配NIKE air max 97，時尚中又帶點休閒感，還將最具標誌性的月亮圖案加入穿搭中，絕對是月亮仙子粉必學的時尚LOOK。

說到最會穿搭的動漫角色，大家應該都會想到《美少女戰士》吧，不管是頸鍊還是百褶裙、綁帶鞋，即使已經過了30年，這些元素依舊流行著，畫家也把這些經典配件帶到這次的穿搭中。

Sailor Mercury（水野亞美／水手水星／水星仙子）

短髮的水星仙子非常適合配戴頸鍊，露出唯美的鎖骨，搭配俐落的V領襯衫與短裙，知性中又帶點小性感。畫家也分享這款穿搭的靈感就是來自韓劇「她很漂亮」中的高俊熙，實在是太佩服畫家的眼光啦～

Sailor Mars（火野麗／水手火星／火星仙子）

替火星仙子換上性感心型簍空造型的短版上衣，搭配短裙與經典綁帶高跟鞋，充滿個性的穿搭最適合火野麗了。

Sailor Jupiter（木野真琴／水手木星／木星仙子）



擁有高挑身材的木星仙子，穿上高領毛衣搭配連身裙，時尚感十足，走在街上絕對會被誤認成模特兒～耳環選擇流蘇造型款式，讓整個人的氣質更上一階。

Sailor Venus（愛野美奈子／水手金星／金星仙子）

超有明星味的金星仙子，即使是滿版的星空雪紡洋裝她也能輕鬆駕馭，搭配綁帶高跟鞋與同系列的星星耳環、手鍊，夢幻的穿搭最能凸顯她甜美氣質。

這次一共介紹5套穿搭，身為美戰粉的你們一定要學起來喔！接下來的一周就不用再煩惱穿什麼啦～

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