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《權力遊戲》Ｘ愛迪達即將來襲　龍后米白款耐看、反派冰藍配色超美

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編輯／Duke

今年4月《權力遊戲》即將播出最後一季，這部全美觀眾引頸期盼的大作，必定會引起巨大的迴響，而運動品牌Adidas便趁著這股熱度，與《權力遊戲》聯名，並用Adidas Ultraboost作為原型，推出劇中「維斯特洛大陸」5大家族的聯名跑鞋。

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲《權力遊戲》第8季即將開播。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial）

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲「龍母」Daenerys Targaryen。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial）

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲Night's Watch（守夜人軍團），關鍵角色瓊恩雪諾（Jon Snow）。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial）

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲House Stark（史塔克家族）長女。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial）

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲House Lannister（蘭尼斯特家族）小惡魔。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial）

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲守夜人軍團的防禦對象，White Walkers（異鬼）。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial）

劇中的5大家族，代表著六雙不同顏色的鞋款，分別為White Walkers（異鬼）、House Stark（史塔克家族）、House Lannister（蘭尼斯特家族）、Targaryen's Dragons（龍族）、House Targaryen（龍族）以及Night's Watch（守夜人軍團），其中House Targaryen是「龍的傳人」，因其獨特性，故推出2款顏色，鞋款設計的部份，在鞋舌裡面、腳後跟，設計各家族的標語與徽章，來凸顯每雙鞋的特色，而材質則是採用Primeknit編織，並使用馬牌大底。

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲龍族的2款跑鞋，分別為米白色與黑橘色。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲守夜人軍團的配色，後跟標語為Night's Watch。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲史塔克家族的配色為黑灰配上麂皮。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲蘭尼斯特家族的配色，發想源自於其家徽「鮮紅地上咆嘯的金色猛獅」。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲ADIDAS。（圖／翻攝自IG@gameofthronesnotofficial、gameofthrones）

▲冰藍的配色與異鬼的皮膚顏色相似。（圖／翻攝自Sneakernews）

這次推出的Ultraboost都很有特色，有看《權力遊戲》的各位，若喜歡劇中哪個家族，可以提前鎖定要買哪雙哦！此次聯名款將於3／22在Adidas官網與各大指定專賣店發售。

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關鍵字：

冰與火之歌：權力遊戲, Adidas, Ultraboost, 馬牌
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