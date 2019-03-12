fb ig video ETtoday search mobile

踩個方塊在腳跟！夏天就要穿白洋裝＋彩色鞋　放空曬太陽

> >

▲UNITED NUDE擅用色塊及線條打造鞋款。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

看看下面這張照片，令人身心舒暢！陽光灑落、躺著發懶，多夢寐以求的景色，重點是不能穿得邋遢，白色洋裝與繽紛有型的鞋，正是春夏的完美造型。英國鞋履品牌UNITED NUDE擅用建築線條、喜歡在鞋跟上玩花樣，並以強烈的撞色讓鞋子存在感滿分，適合穿上踩在陽光裡。

▲UNITED NUDE。（圖／品牌提供）

▲夏天就該穿件白洋裝、穿雙彩色鞋，好好享受陽光。（圖／翻攝UNITED NUDE IG）

UNITED NUDE喜歡大量運用幾何線條，讓鞋身、鞋跟都有發揮，涼鞋是夏日必備，靈感來自日本木屐的Delta Wedge系列，以內縮的鞋跟、防水台明顯的三角形圖案，讓傳統元素與未來感結合。

▲UNITED NUDE。（圖／記者林明瑋攝）

▲UNITED NUDE。（圖／品牌提供）

▲方形跟很有特色（上）各9,880元、色塊與線條相當醒目9,480元（左）、6,280元（右）。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

方形鞋跟是Cube系列的標誌，鞋面簡約沒有多餘的裝飾，僅以絆帶呈現俐落感，讓焦點聚集在鞋跟，搶眼的紅色、文雅時髦的大理石紋，都讓人一見就愛上，需要更單純一些，也有米色皮革搭配木紋跟的設計，百搭又藏著小巧思，很有意思。

▲UNITED NUDE。（圖／品牌提供）

▲UNITED NUDE。（圖／品牌提供）

▲夏天需要有趣的涼鞋，7,280元（上）、7,680元（左）、7,280元（右）。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

水晶般的菱角切面，讓Rockit Tech充滿建築感，搭配織帶腳踝帶和尼龍扣，修飾腳型且穿脫方便，帶有運動風的款式近來亦很受歡迎，融合街頭與休閒風格，以及混搭的色調、材質，鞋子在UNITED NUDE手中，有趣得很。

▲UNITED NUDE。（圖／品牌提供）

▲裸色鞋款簡約又搶眼。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

UNITED NUDE, , 2019春夏, 建築
fashion.net

熱門文章

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

SIHH 2019／IWC致敬傳奇噴火戰機　展開「世上最長的飛行」

李晶晶教妳墨鏡怎麼挑！粉色鏡片像腮紅、臉型不重要

珠寶買了就要戴！喬治傑生畫出完美蛋形　讓指間、耳際發光

Red Velvet Irene露腿征戰MIU MIU　艾兒芬妮深V到腰仙又辣

隋棠穿110萬元洋裝挺DIOR　 Selina靠網紗帽擺脫陰影

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

TIFFANY領先業界公開鑽石產地　證明「清白身家」

ET Fashion

推薦閱讀

寬褲BYE！韓妞都在穿「奶奶褲」遮臀線　搭配莫蘭迪色一秒變溫柔系小姊姊

姊妹約起來！研究：4人閨密快樂指數高　一周約2次有助身心健康

這動作反而造成環境汙染！寶特瓶的瓶蓋、瓶子要一起丟　才能回收再利用

隋棠8個人生金句值得女孩筆記　「沒有100分的另一半，只有樂意包容的彼此」 愛吃甜食會老很快！減糖生活從6個習慣開始 朴信惠短髮崩壞？本人親傳美照，原來全因「水腫」惹禍！ 日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準 香奈兒有史以來最知名的包款TOP8 　必收老佛爺時期的設計 愛穿黑衣的女生都有4個迷人特質　心思細膩、不甘於平凡 楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面