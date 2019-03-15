Ean部落閣／四代親友包棟40年一聚　日月潭民宿戶外泡湯、小庭院備齊

文、圖／Ean

睽違四十年的家族旅遊，我負責找了間日月潭民宿來包棟，親戚們都很喜歡，特別是下午辦理入住後，大夥輪流參觀九個房間，驚呼聲此起彼落，一樓房間有小庭院，二樓的有樓中樓，三樓房間還有戶外浴池，其中一間還充滿中國宮廷風，戶外浴池的水龍頭真是「龍頭」造型來著，你一言我一語的開玩笑說，要當天住這間房的堂姐準備侍寢，可見前陣子宮鬥劇的進度大家都沒落掉。

久違的家族聚會，考量到主要時間都會待在民宿敘舊，一定要嚴選才行。我挑的這間「散步的雲」日月潭生態民宿，來頭可不小，雖 2018 年 1 月才正式開幕，但已是全台首家建築碳足跡鑽石級認證民宿，更還剛獲得 2018 百大好客民宿「綠色樂活」組的冠軍，兩天一夜下來，果然沒漏氣的獲得宗親們好評。

▲民宿有個很大的庭園，擺了舒服的沙發，大夥可在這喝茶聊天，若晚上天氣好，民宿還會準備高倍數望遠鏡帶客人認識天文

▲3 樓的 V1 房

▲ 一樓的 A2 房型，相當寬敞舒適

民宿的核心價值追求簡單但實際一點也不簡陋，而且還很用心！第一天下午，我納悶住一樓的堂姐，為什麼不在房間上廁所，而要上一樓櫃檯旁的公共洗手間？心想才沒幾步路，應不會這麼懶啊！答案揭曉，原來，民宿在每間客房浴室的馬桶裡都放了朵花，堂姐捨不得就此被第一泡沖掉。此舉惹得大家一陣大笑，也顯見民宿的心思果然讓房客在心頭開出了朵花。此外，入住那日適逢冬至，當晚民宿還特別準備一人一碗湯圓來過節，貼心之餘還有彩蛋，端給大家還宣布其中三碗的湯圓包有葡萄乾，吃到者就可享有下回訂房五折優惠，這個冬至，大夥湯圓咀嚼的可認真了。

▲ 民宿大廳與櫃檯，還提供空間讓鄰近小農寄賣自家種植的農產品（右下圖）

本次我入住 V2 房，那是間位於三樓的日式榻榻米房間，坐擁環抱青山。室內空間不大，更多空間留給了戶外，除有舒適的戶外泡茶區，讓我更欣喜的是有個超大的露天石材浴池，為了這浴池，我前一天特別去買了一大罐日本入浴劑。比照上回到北海道住溫泉旅館的規格，過一夜三泡起跳，傍晚、睡前跟隔天上午，實在過癮，沐浴在晚霞、星空與朝陽下，真是難得的享受。值得一提的是，原以為那麼大的浴池水需放很久，沒想到水量超大，很快就能浸泡。

▲ 我住 V2 房型的露天大浴池，泡起來相當過癮

▲ 三樓的 V2 是榻榻米的房型

▲ V2 房有個半露天泡茶桌，房間有準備著名的日月潭紅玉台茶18號，在這泡來喝很是享受

▲ 露天浴池，不同時間泡感受不同

當日晚餐，在民宿主人的推薦下，我們預定附近一處三合院老厝「阿爸食堂」用餐，與許久不見的親戚們一塊在充滿古味的露天廣場上吃飯，彷彿來到電視劇裡的花甲家，超親切！謝謝堂姐費心張羅晚餐，花了不少時間與餐廳來回討論菜單，用心程度可比國宴。席開兩桌，多難得的一聚！

▲ 我們席開兩桌，在阿爸食堂享用精心準備的大餐

▲ 有當地蔬菜還有懷舊的紅龜粿，美味又有意義

▲ 來這用餐記得到房舍裡頭參觀主人的精心收藏

▲ 本次家族旅遊，很難得的、我們這輩的堂姐們全數到齊

日月潭，是我自己很喜歡的一個台灣景點，特別是在雞剛啼的清晨或人潮褪去的黃昏，那份飄渺與深遠，是很世界級的。這次趁家族旅遊，剛好有幾位親戚也是攝影愛好者，因此事前我特別請民宿主人推薦幾個拍攝點，帶著親戚們一塊用鏡頭去帶回離我們很近但卻難得看見的風景。Am 05:40 起床，6 點準時出發，07:45 收班回家，趕上 8 點吃民宿使用在地食材的中式早餐，除了拍攝美景，這回我往後退一步，也很享受看其他親人舉起相機拍攝的樣子。這樣的一個早晨，好豐盛，好珍貴。

▲ 使用空拍機拍攝日月潭拉魯島，彷彿天空之城（要在日月潭使用空拍機，須於事前向日月潭國家風景區管理處申請）

▲ 太陽尚未升起的日月潭，靜謐迷人

▲ 同樣一處風景，有人用手機、有人拿單眼、更專業的還搖著黑卡，手邊有什麼就拍什麼，能拍出自己眼中的風景最重要

對於喜歡的餐廳與民宿，我總是杞人憂天的擔心其經營狀況。當我與民宿主人范先生聊天問到平均的住房率時，我被他的回答惹得一陣大笑，他說，他不希望住房率太高，六成就好！也的確，會開民宿的多是懷抱某種夢想，夢想的不是能賺大錢，而是追求想要的生活方式，特別是在日月潭這個地方，不要太過忙碌而踩快了腳步，畢竟若節奏快了，就當不成散步的雲了。

▲ 與民宿主人范氏夫婦合影

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地址：南投縣魚池鄉 平和巷 1-66號

電話：(049)286-1666

▲ 民宿庭園一景

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！