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林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

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▲林依晨為Pandora站台，她最愛身上的哪一件飾品呢？（影／記者陳雅韻攝） 

記者陳雅韻／台北報導

林依晨今出席丹麥品牌Pandora春夏新品發表會，一襲白色露背雕花禮服搭配蝴蝶首飾，在花園布置場景中猶如春神，她又被冠上「零負評女神｣，顯然所有好運都在她身上了，她表示好運不嫌多，她還看上品牌的幸運草、馬蹄鐵等象徵幸運的首飾希望能加持，「我希望能將幸運分享出去，藉由各種形式分享，更期望能保護地球。｣

▲▼ 林依晨 Pandora 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 林依晨 Pandora 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲林依晨化身春神，佩戴Pandora蝴蝶飾品亮相。（圖／品牌提供）

Pandora豐富造型的串飾，因代表不同的意義，給予林依晨許多美好記憶，她2013年放下工作到英國遊學前，就為自己串了一條英國風手鍊，上面有倫敦巴士、大笨鐘等造型吊飾，成為她的重要紀念品。

▲▼ 林依晨 Pandora 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲幸運草耳勾式耳環2,880元。

而現在有支持的親友、物質上也滿足，林依晨透過Pandora首飾追求她嚮往的豐饒，「包括工作、戲劇作品與家族成員上的豐饒」，她認為幸運草與馬蹄鐵首飾都是好選擇；若送給女性朋友，她推薦品牌主打的蝴蝶飾品，「破繭而出、自由自在的意象很好」。

▲▼ 林依晨 Pandora 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲限量款Shine鏤空蝴蝶鍍18K金手鍊5,980元。

今年春夏Pandora以花園的自然意象為設計主題，以Pandora Shine鍍18K金、Pandora Rose鍍玫瑰金或純銀材質，打造蝴蝶、瓢蟲、幸運草與花卉等造型首飾，透過層層疊搭，視覺意象更豐富且毫無衝突感。

▲▼ 林依晨 Pandora 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲粉色瓢蟲鋯石琺瑯吊飾2,480元。

關鍵字：

林依晨, Pandora
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