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12星座斷捨離會更好的事情　牡羊換掉爛主管、雙魚斬斷損友

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▲12星座清理的事物 。（圖／ELLE提供

告別不需要的事情，讓一切重新開始吧！ 2019十二星座上半年斷捨離會更好的事情，讓星座老師蘇飛雅帶你釐清頭緒，清理掉那些讓你停滯的關係，才能讓全新的美好正面能量進來，提升2019整體運勢！

▲12星座清理的事物 。（圖／ELLE提供

牡羊座：斷掉沒有發展前景的工作！

該向沒有發展前景，只會磨損鬥志的工作說再見嘍！此刻的你，需要能投注熱情、長期紮根的事業。如果你已確定在對的路上，那麼你要換的反而是主管、導師或領導者。對於無益於你的長輩或主管，敬而遠之會是最好的作法。

金牛座：捨棄無用的學習項目

現在是你向專業能力精進的時候。對於無用的學習科目，要懂得適時放手。某些法律合約（例如：房租、薪資、貸款）似乎對你並不是那麼有利，也該重談條件或就此停止了。另外，於事無補的「鑽牛角尖」，也是你該割捨的習慣。

雙子座：降低不必要的欲望

天下沒有白吃的午餐。此時的你需要在可能的範圍內，優先還債，或是減少對共有財務或資源的倚賴。想想你還有多少卡債？房貸？現金流量健康嗎？當你能降低不必要的欲望時，你會擁有更好的生活和人際關係。

▲12星座清理的事物 。（圖／ELLE提供

巨蟹座：說再見吧，不合適你的關係！

現在的你，必須誠實地面對感情，並且接受情人、配偶和合作夥伴最真實的一面。這也意味著不適合的關係就該讓它好聚好散。你知道強摘的果子不甜，只有能給予彼此承諾，經得起考驗的關係，才是未來最有力的支持。

獅子座：向生活壞習慣說不！

還在食之無味、棄之可惜的工作中打轉嗎？請勇敢地向它說不吧！不論是離職，申請轉調，還是勇敢提出新方案，現在是你活出熱情的時候。另外，告別晚睡晚起、宵夜酗酒、多吃少動、過度使用手機的壞習慣，你會更健康美麗。

▲12星座清理的事物 。（圖／ELLE提供

處女座：告別投機與貪心

在充滿選擇的生活中，你必須切割那些純屬玩票性質的事情，否則容易面臨意想不到的風險或過高的成本。例如：無法給予承諾的戀情、純粹好玩卻又懶得堅持的才藝課程。另外，清理漫畫、玩具、CD，也同樣會幫助你提升抉擇的能力。

天秤座：清理打掃環境，生活煥然一新！

擁有藝術品味與時尚美感的你，家中是不是堆積著太多曾經喜歡、卻又少用的雜物呢？書櫃和衣櫃中一年以上沒用的東西有多少呢？住所的漏水、掉漆的問題解決了嗎？立刻著手清理與改善吧！你會發現生活品質和運勢也會同步提升！

▲12星座清理的事物 。（圖／ELLE提供

天蠍座：戒掉負面溝通和直率的說話方式

你是不是常說聽起來好玩但是不雅的口頭禪呢？你是不是習慣直接揭穿別人的謊言，卻忘記留給對方情面呢？試著對這樣的習慣喊卡吧！請相信言語是帶有力量的。想要召喚幸運，就要多用正面的字眼。喊魔鬼時，天使不會跑出來。

射手座：精打細算、控制花費！

我們總是需要的很少，想要的很多。試著列出每天的花費，你會發現很多項目都是想要而非必要的，可以未來再買，不是現在就要滿足的東西。當你發現你能控制花費、更精打細算的時候，你的運勢也會跟著提升。

魔羯座：放下愛比較、面面俱到的念頭

放下想要面面俱到、樣樣討好、事事比較的念頭吧！現在的你必須誠實地面對自己，把時間花在真正有意義的事情上。你必須戒斷負面思考，努力強化自己的長處，這樣你將會擁有更不一樣的人生。

▲12星座清理的事物 。（圖／ELLE提供

水瓶座：勇敢拒絕不必要的邀約請求

喜歡交朋友的你，很難拒絕別人的請求。但現在，你必須更珍惜自己的生活。試著向無謂的活動邀約、無謂的八卦、自私的情緒傾倒說不吧！這樣並不會帶給別人心理負擔，但是卻能降低負面能量或麻煩事情找上門的紛擾。

雙魚座：不再把生命浪費在損友身上

儘管公事上你常要與群體、朋友打交道，但是也要學會遠離那些不適合你、甚至想要佔你便宜或傷害你的人。由於今年容易處於能者多勞的情境裡，戒除容易沒事攬事、管人閒事的傾向會更好，因為生命該浪費在值得浪費的人事物上。

TEXT／DOMINIQUE CHIANG、ELLESTAR SOPHIA　PHOTO／ELLE提供

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 12星座, 運勢, 斷捨離, 正能量
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