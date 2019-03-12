宋慧喬自信左臉美　戴Chaumet珠寶展女神氣勢

▲宋慧喬佩戴Joséphine Aigrette系列珠寶氣質優雅。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬為法國珠寶品牌Chaumet的亞太區品牌大使，品牌釋出她拍攝的一系列代言形象照，她佩戴不同系列珠寶與腕錶，分別詮釋優雅、貴氣與俐落等3種時尚風格，有趣的是她全以左臉入鏡，顯然很能掌握自己的美，她po出黑白版的美照不到一天，贏得超過80萬名網友按讚。

▲宋慧喬穿V字洋裝搭配鑲嵌2.70克拉梨形藍寶石的Joséphine Aigrette impériale鑽石項鍊。

Chaumet形象照中，宋慧喬佩戴冠冕造型的Josephine Aigrette系列珠寶時，穿白色斜肩禮服入鏡，與另一套黑色V字領洋裝搭配Josephine Aigrette Imperiale系列珠寶的造型，都露出鎖骨，剛剛好的性感不落俗套。

▲俐落風格的宋慧喬搭配Boléro 18K玫瑰金腕錶與戒指。

身著黑色套裝，宋慧喬選擇配上Chaumet全新Boléro 18K玫瑰金腕錶與戒指，未鑲嵌鑽石或寶石，單純呈現玫瑰金鍊結的設計，彰顯俐落風格，更適合都會女性日常穿搭。

▲Boléro 18K玫瑰金腕錶931,000元。