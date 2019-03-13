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穿・著物／「喀什米爾之王」要女人耍帥　獵裝上身有柔和殺氣

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▲春夏的BC女人即使穿禮服，也要靠西裝外套打造更強大的氣場。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

義大利「喀什米爾之王」Brunello Cucinelli（BC）在台舉辦2019春夏系列預覽，凱渥名模李曉涵與洪翊展受邀擔任嘉賓，兩人分別展示出本季狩獵女郎與英國紳士的魅力造型。

▲▼Brunello Cucinelli 2019春夏系列預覽。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲2019春夏，女裝維持一貫的帥氣風格，男裝則走紳士路線。（圖／品牌提供）

BC女裝向來不走柔美路線，注入男裝元素讓女人展現帥氣姿態，本季融入「獵裝風格」耍帥，並加入遊牧元素與自然美景，在大地色系中能發現象徵日出、日落的黃、橘黃等色彩。融入男裝元素是每季主軸，本季在男性化的單品加入女性化的材質，如將雪紡紗用在抽繩外套上，或是出現水鑽材質的男士禮服領片等。

▲▼Brunello Cucinelli 2019春夏系列預覽。（圖／Brunello Cucinelli提供） ▲▼Brunello Cucinelli 2019春夏系列預覽。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲女裝加入男裝元素是BC常用的手法，比方說雙排釦外套等。（圖／品牌提供）

李曉涵穿著背心式連身禮服時，就搭配格紋西裝雙排釦外套，遊走女人柔美與男人陽剛氣息之中；另一套造型穿西裝大衣配條紋連身衣，整體造型帥氣俐落。

▲▼Brunello Cucinelli 2019春夏系列預覽。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲▼Brunello Cucinelli 2019春夏系列預覽。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲▼Brunello Cucinelli 2019春夏系列預覽。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲即使穿著裙裝也要搭配格紋西裝外套，柔美mix帥氣才是正統BC女人味。（圖／品牌提供）

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男裝則以「咆哮的20年代」為靈感來源，用三件式西裝打造風度翩翩的紳士魅力，受到20年代的影響，加入網球與高爾夫球服裝的設計細節，平衡正式優雅與休閒風格。

▲▼Brunello Cucinelli 2019春夏系列預覽。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲▼Brunello Cucinelli 2019春夏系列預覽。（圖／Brunello Cucinelli提供）

▲男裝走正裝風格，三件式的設計在本季尤其重要，但注入休閒服裝的設計元素。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Brunello Cucinelli, BC, 喀什米爾之王, 李曉涵, 洪翊展, SS19, 2019春夏, 男裝, 女裝, 穿著物, 穿・著物
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