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簡嫚書拒當黃臉婆　靠施華洛世奇添時尚味

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▲▼Swarovski簡嫚書 。（圖／公關照）

▲簡嫚書佩戴春季主打的Lucky Goddess長項鍊7,990元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星簡嫚書近來忙於舞台劇表演，又要照顧1歲大的女兒雲大，家庭事業兩頭忙，但她堅持當媽媽也不能邋遢，依然重視穿搭，少不了奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）的首飾，她受品牌之邀穿大紅色亮片禮服，搭配春季新款飾品，展現好氣色。

▲▼Swarovski簡嫚書 。（圖／公關照）

▲簡嫚書當媽媽也時尚，拒當黃臉婆。

施華洛世奇春季主打洋溢摩洛哥風情的Lucky Goddess系列，透過符號墜飾如眼睛、星星、馬蹄鐵等圖案，象徵守護與幸運之意，品牌創意總監Nathalie Colin認為符號能傳達言語所無法表達的想法或情感，藉由佩戴各種幸運符號飾品，更能增添光彩。

▲▼Swarovski簡嫚書 。（圖／公關照）

▲▼Swarovski簡嫚書 。（圖／公關照）

▲集合幸運吊飾的Lucky Goddess項鍊（上）12,900元，夾式耳環7,990元。

新款Lucky Goddess與Origins系列，均以金色、赤褐色和大地粉色為主，點綴珊瑚色或翠蘭色的施華洛世奇水晶，更添華麗感；而採用全新爪鑲嵌工藝的Olive系列，則呈現如陽光四射的圖案，鑲嵌金色或海水色調的水晶，預告夏季的腳步近了。

▲▼Swarovski簡嫚書 。（圖／公關照）

▲▼Swarovski簡嫚書 。（圖／公關照）

▲風格華麗的Origins項鍊（上）18,900元，如陽光四射圖案的Olive戒指3,990元。

關鍵字：

簡嫚書, SWAROVSKI, 施華洛世奇
fashion.net

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