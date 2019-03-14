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Nike再度攜手施華洛世奇！千顆水晶佈滿Vapormax　穿上直接閃爆

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編輯／Duke

前年Nike展開了與Swarovski的合作，將鞋款加入無數的水晶，整雙鞋閃亮亮的，非常漂亮，而最近，Nike再度找上Swarovski，並選用Nike推出的革命跑鞋Air Vapormax Flyknit 2.0來當主角，究竟跑鞋加上無數的水晶，會長怎樣呢？下面就帶各位介紹。

這次推出的Nike Air Vapormax Flyknit 2.0，將使用超過1,000顆水晶，主要集中在鞋頭與鞋跟的位置，而配色為螢光色，其亮眼的配色加上水晶的質感，整雙鞋將會非常有特色。

▲Nike X Swarovski。（圖／翻攝自Sneakernews、END官網）▲Nike X Swarovski。（圖／翻攝自Sneakernews、END官網）

▲佈滿鞋頭與鞋跟的水晶。（圖／翻攝自Sneakernews）

往年Nike與Swarovski的合作，都是以經典的Nike Air Max 97為範本製作，先前已經推出的配色，包括Silver Bullet（銀子彈）、Metallic Gold（金子彈）以及黑白，而這三款的鞋身皆佈超過5,000顆水晶，非常耀眼動人。

▲Nike X Swarovski。（圖／翻攝自Sneakernews、END官網）▲Nike X Swarovski。（圖／翻攝自Sneakernews、END官網）

▲銀子彈配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Nike X Swarovski。（圖／翻攝自Sneakernews、END官網）▲Nike X Swarovski。（圖／翻攝自Sneakernews、END官網）

▲金子彈有高貴的感覺。（圖／翻攝自END官網）

▲Nike X Swarovski。（圖／翻攝自Sneakernews、END官網）▲Nike X Swarovski。（圖／翻攝自Sneakernews、END官網）

▲黑白配色顯得比較低調。（圖／翻攝自Sneakernews）

這雙Nike Air Vapormax Flyknit 2.0，將於3／15發售，售價為美金500元（約台幣15,000元），並於美國Nike SNKRS以及指定店點販售。

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關鍵字：

Nike, Vapormax, Swarovski, AirMax97, 水晶, SNKRS
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