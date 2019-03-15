從不看對方手機、好好回訊息　理科太太3訣竅牢牢抓住天菜老公的心

2018年首開YouTube頻道就立刻爆紅的「理科太太」，因為獨特的說話風格、表現方式，以及充滿知識性的影片內容，迅速竄升到「台灣第一網紅」的地位，不僅業配代言接不完，還輪番跟許多演藝圈知名大咖進行訪談，包括歌手蔡依林、蕭敬騰，還有主持人蔡康永、黃子佼等，後續聲勢持續看漲的她，甚至還出席Sony新款手機「Xperia 10」的媒體發表會，搶手程度堪比大明星。

事業蒸蒸日上的理科太太，家庭生活也令人羨慕，不僅有著同樣高學歷的「天菜老公」，還有一個超可愛的寶寶，愛情事業兩得意的她，到底怎麼兼顧兩者之間的平衡？又是如何牢牢抓住老公的心？快點一起來看看！

在 Instagram 查看這則貼文 Evelyn Chen 理科太太（@liketaitai）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 30 日 下午 7:55 張貼

1.必須懂得信任對方

問到理科太太會不會擔心自己工作太忙，老公可以有時間偷偷「作怪」？理科太太笑說，完全不擔心老公作怪，也沒有想過要檢查老公手機，因為「他手機裡不是小孩照片，就是一些很廢的搞笑影片，根本沒什麼好看的啦」。

關於很多女生喜歡Check另一半的手機，理科太太的看法則非常理性：「和對方交往就要學會信任，如果一直擔心他劈腿、想檢查他手機，那真的要想想是對方的問題，還是自己的問題。如果對方已經給出足夠的安全感，那自己就要改變這種想法，不要一直認為對方會做出對不起你的事情」。

從這番回答也可以看出理科太太的自信，她不僅相信老公的為人、也相信自己的魅力，這點或許是許多女生所缺乏的，因為對自己不夠自信，才會擔心另一半劈腿。

在 Instagram 查看這則貼文 Evelyn Chen 理科太太（@liketaitai）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 10 日 下午 9:38 張貼

2.工作再忙也會好好回訊息

理科太太還說，老公John平常最喜歡用手機看一些很廢的搞笑影片，然後還會邊看邊笑，甚至把影片連結傳給她。但身為影片創作者，理科太太需要時常盯著手機檢查影片剪輯的畫面和細節，因次若收到老公傳來的訊息，就必須停下進行到一半的工作、然後跳到別的視窗，非常麻煩！

此時如果影片不好笑，理科太太就會很想給老公一記白眼，到後來根本懶得點開，但看到老公失望的神情，她又覺得於心不忍，直到她使用Sony新款的手機Xperia 10，因為21:9的螢幕超級大，更支援「多工處理」的模式，能將手機分割成雙畫面，讓理科太太得以一邊工作、一邊觀看老公傳來的訊息或影片。

「我會邊處理公事、邊看那些他傳給我的白爛影片，然後告訴他幾分幾秒的地方很好笑，讓他覺得我有實際在參與」雖然是很小的細節，但這樣的貼心，讓老公更感覺到自己被重視，兩人的感情也就因此越來越好！

在 Instagram 查看這則貼文 Evelyn Chen 理科太太（@liketaitai）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 3 日 下午 8:45 張貼

3.每天都會分享生活中的大小事

最後，理科太太表示夫妻間的相處其實沒什麼訣竅，就是要懂得互相體諒、時時分享。她認為每天與對方分享當天所發生的事情很重要，不論開心、難過都不要獨自藏在心裡！

因為當我們在和彼此分享時，除了能替對方分憂解勞，也能讓兩人的心更加貼近，即便工作忙碌整天都不在一起，但心卻可以永遠都很靠近。

看完理科太太維繫感情的小訣竅後，大家是不是也覺得受用無窮呢？那現在就快點把這些撇步筆記起來，相信你也能和理科太太一樣，擁有一輩子的熱戀期唷！

TEXT／BY HAREMI HUANG PHOTO／IG@liketaitai

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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