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鍾瑶家裡的美鞋捨不得穿　又相中JIMMY CHOO新鮮貨

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 ▲鍾瑶示範Jimmy Choo春夏美鞋很心動。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

英國精品鞋履JIMMY CHOO今發表2019春夏系列，女星鍾瑶示範最新款式，也分享她的選鞋訣竅，她最怕厚底鞋或綁帶至膝蓋的羅馬鞋，挑鞋還是以舒適與美觀兼具的款式為主，JIMMY CHOO要價35,800元的雙色Hendrix穆勒鞋就令她心動，「和我的寬褲很搭｣。

▲▼JIMMY CHOO 鍾瑶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲鍾瑶（上）相中的Hendrix穆勒鞋結合兩種色調皮革相當吸睛，35,800元。（圖／品牌提供，以下同）

喜愛精品美鞋，但買了又常「供」在鞋櫃中捨不得穿，矛盾心理常讓鍾瑶陷入兩難，她透露收藏的JIMMY CHOO高跟鞋，都是重要場合才拿出來穿，平常擺著當藝術品純欣賞，今日見著新款穆勒鞋，又啟動買鞋念頭，已開始盤算和什麼服裝合拍了。

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲Loris高跟鞋是品牌靈感源自雕塑的代表設計，35,800元。

JIMMY CHOO春夏系列靈感源自雕塑藝術家Brancusi的作品與1980年代的法國時裝，因此將雕塑的力量美感融入鞋款設計，Loris踝靴正是最佳詮釋，側邊欣賞是優雅的弧線，而中央半分裂的造型顯得優雅性感。

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲Micky亮片鞋的粗跟設計兼顧美觀與實穿性，33,800元。

MICKY亮片高跟鞋的粗跟設計，則讓女性穩穩地踏出每一步，維持一貫的自信風采；若偏愛簡約設計，低跟與寬帶設計的JAMIE涼鞋能滿足追求自在與時尚的女性。

▲▼JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲Jamie鞋於腳踝位置裝飾圓扣，簡約設計添亮點，28,800元。

關鍵字：

鍾瑶, JIMMY CHOO
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