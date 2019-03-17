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日本名古屋推24小時「住宿圖書館」！文青房間、咖啡甜點超療癒

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座落在名古屋街道角落的「書香氣息飯店」「Lamp Light Books Hotel」，在黑色磚牆上線條勾出一本書的標誌，可愛又充滿雅趣。從窗戶望進一樓，是擺滿藏書的書架，不知情的人很可能會以為這是一家書店！而且不只一樓的讀書空間，Lamp Light Books Hotel 的內飾也都是以「書」為設計主題，簡約優雅的風格，很適合喜愛閱讀的旅客們入住！

這間名古屋飯店裡藏了3000本書！置身在書香 & 咖啡香之間，體驗日本獨有的文藝氣息。

▲書店。（圖／翻攝自IG）

Lamp Light Books Hotel

走進「Lamp Light Books Hotel」映入眼簾的是由書本堆成的飯店櫃台，另一邊則是飯店內的咖啡廳，咖啡廳的櫥窗內擺滿了精緻甜點！

▲書店。（圖／翻攝自IG）

Lamp Light Books Hotel 書店

這裡的書店可以翻閱也可以購買，重點是，它是間24小時不熄燈的城市書店！夜深人靜時，想要看書、上網都相當推薦造訪。

▲書店。（圖／翻攝自IG）

Lamp Light Books Hotel 咖啡廳

這裡的咖啡杯上也印上「Lamp Light Books Hotel」，簡單又可愛的設計，讓這裡的咖啡也別有一番風味。

▲書店。（圖／翻攝自IG）

Lamp Light Books Hotel 飯店房間

除了一樓的藏書，Lamp Light Books Hotel 也在房間內的各個角落也都擺放精選書籍；這些是書、也是擺設，整個房間充滿清新文藝感，提供房客一種寧靜、溫暖的情調。

小巧的房間內都是細膩的巧思，入住的瞬間就會想拿起牆上的書籍、泡一杯咖啡，遠離城市的喧囂、沉澱吵雜的心靈。

▲書店。（圖／翻攝自IG）

Lamp Light Books Hotel 飯店資訊

地址：日本愛知縣名古屋市中區錦 1-13-18

電話：052-231-7011

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 日本, 飯店, 書店, 城市, 24小時
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