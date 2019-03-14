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謝佳見愛漂亮　Samsonite行李箱裝滿保養品

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記者陳雅韻／台北報導

男星謝佳見今擔任美國行李箱品牌Samsonite信義新光A9館全新形象店店長，他大方分享行李箱必帶保養品，光是吃的或擦的保養品就能帶兩箱，而後背包則少不了筆記型電腦，至少得帶上這兩項物品，才會有安全感。

▲▼謝佳見擔任Samsonite一日店長。（圖／記者張一中攝）

▲▼謝佳見擔任Samsonite一日店長。（圖／記者張一中攝）

▲▼謝佳見擔任Samsonite一日店長。（圖／記者張一中攝）

▲謝佳見為Samsonite站台，親自試做客製烙印吊牌。（圖／張一中攝）

今天是白色情人節，謝佳見吸引不少粉絲到場參與活動，他也大方回應，帶領幸運粉絲做客製化的烙印吊牌，他自己也做了名字縮寫的吊牌，準備裝飾自己的行李箱。

▲▼ Samsonite謝佳見 。（圖／公關照）

▲藍色的Polygon寶石箱28吋款15,500元。

謝佳見的新歡是Samsonite 2019年主打搶眼的Polygon 寶石箱，在光線下箱子上的幾何切割面會反射光芒，而功能上也升級，配備Hinomoto靜音雙輪、在傾斜或搖晃環境能輕易煞停的EASY BRAKE™煞車系統，內部收納空間也更為人性化，分別有黑色、藍色與粉色款式，各有20吋、25吋與28吋的尺寸供選擇。

▲▼ Samsonite謝佳見 。（圖／公關照）

▲▼ Samsonite謝佳見 。（圖／公關照）

▲Sefton後背包分別有海軍藍與黑色款可供選擇，單個7,700元。

深受歡迎的商務男包Sefton系列則以客製化服務吸引新客，除附贈專屬皮牌吊飾，還可享有烙印服務，彰顯個人特色；不變的是實用機能性，防潑水材質的包款增添多個夾層收納口袋，另可放置在行李箱拉桿上，符合旅人的需求。

關鍵字：

謝佳見, Samsonite
fashion.net

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