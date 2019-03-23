8款神級遮瑕筆實測評比　再也不怕黑眼圈出來見人

黑眼圈、眼下細紋都所有女人上妝時最大困擾，市面上遮黑眼圈的產品更是容易踩雷，遮瑕效果佳的，質地通常容易過乾或粉感厚重，導致於眼下產生卡紋路的糗態。

這次將小紅書、Ptt網路上及美容編輯、彩妝師私下愛用的DIOR超完美隱形遮瑕膏、NARS 妝點甜心遮瑕蜜、Ｍ.A.C超持妝24H遮瑕霜…等8款遮瑕筆直接實測分析，這精挑的清單內絕對能符合大家心目中最想要的質地滋潤兼具遮瑕度的條件！一起看看…

胎記、細紋一抹秒消失！Armani 完美絲絨水慕斯遮瑕精萃



GA首度推出遮瑕筆！明星「超時持妝科技」與「無瑕柔焦科技」，能輕鬆遮蓋斑點、黑眼圈與瑕疵，同時維持全天持久不脫妝。質地細緻滑順能極緻延展，瞬間貼合肌膚，蘊含精萃保濕成分，讓妝容完美零卡粉。（亞洲訂製色選共 6 色）6ml，NT$1,400

精準斜角刷頭+粉底液水順質地

刷頭特色：獨特「精準斜角刷頭」符合人體工學，刷頭橫向使用能大範圍上妝，直向輕點能針對鼻翼、眼角等特定部位精準遮瑕。

質地：水潤、好塗抹，粉體非常細緻，不容易卡紋路

Armani 完美絲絨水慕斯遮瑕精萃#2實測

GA一堆出遮瑕筆就引起話題！這支完美絲絨水慕斯遮瑕精萃滋潤度驚人的好，不但延展性佳，遮完瑕疵，還帶有一抹漂亮微霧光澤，同時也能撫平紋路，適合所有膚質使用，但還是建議乾肌人使用前要做好妝前保養。

妝感：絲絨微霧光

整體遮瑕度：☆☆☆☆☆

局部遮斑：☆☆☆☆☆

滋潤度：☆☆☆☆

不卡紋：☆☆☆☆

防水防暈：☆☆☆☆

小紅書網友最愛！Bobbi Brown 一抹完美遮瑕筆



獨家「三重網狀遮瑕科技」以輕盈膠狀網結合超細緻柔膚粉體和親膚配方，輕抹瞬間，完美服貼於眼下肌膚，可對抗一整天上萬次的眨眼也不產生細紋；超細緻柔膚粉體，輕盈零粉感，能完美修飾肌膚瑕疵，輕鬆神隱黑眼圈；結合親膚配方，一整天長效持妝，不積線、不卡粉。6ml，NT$1,300

共10色：#Porcelain瑭瓷白、#Ivory象牙米、#Warm Ivory暖象牙米、#Sand柔沙、#Cool Sand冷柔沙、#Beige嫩芽、#Warm Beige暖嫩芽、#Natural大地、#Warm Natural暖大地、#Honey蜜糖

圓柱型刷頭＋濃稠粉體

刷頭特色：刷頭是沒什麼特別角度的圓柱形狀，只有刷頭前端較容易沾取粉體，方便精準少量多次的遮瑕局部瑕疵。

質地：質地比較濃稠，附著度高，只要一點點的量就能做完美局部遮瑕。

Bobbi Brown 一抹完美遮瑕筆 #WARMIVORY實測

在小紅書、ptt上被譽為最適合遮黑眼圈的就是這一支！色號#WARMIVORY也是最多人購入的自然色號，遮瑕度偏高，推開後卻十分自然，不過於厚重。連手上的黑痣經過輕薄的一層遮瑕都消失一半。遮黑眼圈時，建議眼下點三點推開即可，量過多遮瑕區塊的粉感容易過重。

妝感：霧面

整體遮瑕度：☆☆☆☆☆

局部遮斑：☆☆☆☆☆

滋潤度：☆☆☆

不卡紋：☆☆☆☆

防水防暈：☆☆☆☆

彩妝師最愛，最多色號可選！Ｍ.A.C超持妝24H遮瑕霜

將超高遮瑕力濃縮到短小精幹的管身中，瞬間柔焦所有瑕疵，使肌膚更光滑、均勻，不論是黑眼圈、痘疤、淚溝、暗沉等難纏的肌膚瑕疵通通一遮到位！由米糠萃取、橄欖葉萃取、海藻萃取、玻尿酸、維他命E衍生物等組成的鎖水調理養膚配方在隱形瑕疵之餘長時間為肌膚鎖水保濕，使妝容更加服貼不浮粉！全系列共33色，台灣引進10色。7ml，NT$850

斜角刷頭＋彈性霜狀質地

刷頭特色：迷你斜角刷搭配密集的纖細毛，精準遮蓋瑕疵。

質地：彈性霜狀質地，高延展性

Ｍ.A.C超持妝24H遮瑕霜#NC15實測





質地非常水潤好推開，隱形毛孔效果非常好，同時也能淡化細紋，均勻膚色！

妝感：霧面

整體遮瑕度：☆☆☆☆☆

局部遮斑：☆☆☆☆☆

滋潤度：☆☆☆☆☆

不卡紋：☆☆☆☆

防水防暈：☆☆☆☆

資深彩妝迷默默回購！DIOR 超完美隱形遮瑕膏

超完美隱形遮瑕膏的色彩粒子濃度比超完美持久粉底液高25%，立即中和膚色瑕疵，長效持續隱形黑眼圈、泛紅。瑕疵隱形，但妝感依舊清新自然，肌膚完美細滑，一整天服貼不脫妝！共5色，6ml，NT$1,450

斜角刷頭＋濃稠滋潤粉體

刷頭特色：斜角海綿刷頭針對嘴角、眼下肌膚塗抹遮瑕比較容易刷到一些死角。

質地：比粉底液再濃稠一點，延展度高，推開後呈現霧面質地

DIOR 超完美隱形遮瑕膏#010實測

DIOR這支遮瑕膏質地較厚重黏膩，但只要在刷完遮瑕後快速拍開在肌膚上，不會過於乾，可以輕易遮瑕肌膚上小細紋、斑點。針對斑點區建議另外局部用指腹按壓遮瑕效果更好。

妝感：霧面

整體遮瑕度：☆☆☆☆

局部遮斑：☆☆☆☆

滋潤度：☆☆☆☆☆

不卡紋：☆☆☆☆☆

防水防暈：☆☆☆☆

遮瑕力超持久！laura mercier 極限超時親膚遮瑕筆



媲美持久型粉底般的超持妝效果長達12小時不掉色，同時可克服艱劣環境擁有抗汗、防水及耐濕效果，更注入「明星抗氧化因子」使遮瑕後的肌膚全能保濕長效水潤，不因時間推移造成卡粉積線，輕抹瞬間隱形瑕疵與細紋，光滑柔焦效果營造宛如天生好膚質。共8色，7g ，NT$1,200

平切面刷頭＋光滑柔焦粉體

刷頭特色：平切面獨創超彈力輕絨毛刷頭可360度彎曲完美貼合臉部各種凹面區塊；更運用獨家雙角度設計，針對小範圍處可使用刷頭尖端處精準遮蓋，較大範圍可透過寬平面處輕抹。

質地：較濃稠的粉底液，非常水潤，一抹化為霧面質地，瑕疵立刻消失

laura mercier 極限超時親膚遮瑕筆#1C實測

這支遮瑕膏在網路上評價非常好，更是許多資深彩妝控回購品項之一，一抹連細紋都能遮飾。刷頭設計很特別，非常有彈性，不論是大範圍塗抹或針對眼下、嘴角的暗沈遮瑕都非常好塗抹。要注意的是，這一款遮瑕筆粉感比較重，因此畫下去的瞬間要盡快推開，否則容易積一塊粉體。

妝感：霧面

整體遮瑕度：☆☆☆☆☆

局部遮斑：☆☆☆☆☆

滋潤度：☆☆☆☆

不卡紋：☆☆☆☆

防水防暈：☆☆☆☆☆

越遮越滋潤！SUQQU 晶采淨妍遮瑕筆

添加日本產的綠葉萃取精華、玻尿酸等保濕成分，高度滋潤皮膚較薄且容易乾燥的眼唇部位。最會調亞洲底妝色調的SUQQU，這次遮瑕膏挑選適合東方人的自然色號，讓遮瑕顯得更自然，以少量多次刷上肌膚即可修飾膚色不均，完成自然且明亮的妝效。4g，NT$1,900 （3新色）

選色重點：

Ｎ-01 ：粉底顏色較亮的（002,101,102,202※）

Ｎ-02 ：粉底顏色較自然的（003,202※,203,004）

Ｇ-01 ：想要自然遮瑕、 喜歡光澤粧感的

方形刷頭＋超滑順質地

刷頭特色：柔軟的方形刷頭，針對局部瑕疵或大面積都很好塗抹。

質地：比粉底還輕薄，融於肌膚的滑順質地，少了厚重粉感。

SUQQU 晶采淨妍遮瑕筆#N-01 實測

比起遮瑕度，SUQQU 晶采淨妍遮瑕筆更重視肌膚滋潤度。整個遮瑕粉體保濕力非常高，刷上薄薄一層立刻能均勻膚色，基本小細紋也會變淡，由於質地輕薄，只上一層遮瑕對於重度遮瑕控絕對是不夠的，因此建議可以依照個人喜好慢慢堆疊，遮瑕立會提升，同時粉感完全不會變重，這一點實在很加分啊！

妝感：微霧光

整體遮瑕度：☆☆☆

局部遮斑：☆☆☆

滋潤度：☆☆☆☆☆

不卡紋：☆☆☆☆☆

防水防暈：☆☆☆

沒有遮不掉的瑕疵！NARS 妝點甜心遮瑕蜜

2012年就上市的NARS遮瑕蜜，奢華絲緞般潤澤質地，貼合肌膚，不脫妝，而它的超強延展力，能夠迅速均勻堆開不卡粉。更特別添加中藥材厚朴萃取，能有效減緩皮膚泛紅及鎮定發炎。維他命E改善黑眼圈並同步加強肌膚防禦功能，撫平眼周紋路。共有5種色系可供選擇，6ml，NT$1,100

斜角刷頭＋黏稠質地

刷頭特色：短絨毛斜角刷頭方便針對痘痘、眼下、嘴角區塊局部遮瑕。

質地：比起粉底更濃稠且帶點黏性，也因為這樣，遮瑕度非常好！

NARS 妝點甜心遮瑕蜜#CUSTARD實測

NARS的遮瑕在業界一直都小有名氣，針對肌膚泛紅、痘疤、暗沈都能完美提亮，控油表現也不錯，唯一的美中不足是質地上與其他強大遮瑕筆相較下不夠滋潤，不適合乾肌人使用，一般膚質、混合肌十分適合這款。建議在上遮瑕前一定要做好保養，否則容易顯紋路。

妝感：極霧妝感

整體遮瑕度：☆☆☆☆☆

局部遮斑：☆☆☆☆☆

滋潤度：☆☆☆

不卡紋：☆☆☆☆

防水防暈：☆☆☆☆☆

高CP值開架遮瑕王！媚比琳 FIT ME遮遮稱奇遮瑕膏

韓國美妝界一致好評──FIT ME遮遮稱奇遮瑕膏，今年同樣再推出2款全新色號#07淺膚色和#36健康色，全系列6色輕輕一抹，輕盈水潤無油，絕佳延展性，能快速推勻、百分之百完美貼合肌膚，打造不脫妝、不卡粉的高遮蓋妝效，無論是黑眼圈、痘疤或局部小瑕疵，都能完美隱形。6.8ml，NT$300

#10明亮色/#15白皙色/#20裸膚色/#25自然色，2019新增色號（#07淺膚色/ #36健康色）

迷你斜角刷頭＋水潤質地

刷頭特色：刷頭偏小，帶有斜角度，方便針對局部瑕疵遮瑕。

質地：像再黏稠一點的FIT ME粉底是輕盈水潤無油質地

媚比琳 FIT ME遮遮稱奇遮瑕膏#07實測

媚比琳FIT ME粉底從上市以來就一直是熱銷話題商品，同系列的遮瑕筆更是不得了！遮瑕力不但好，同時質地也非常滋潤，只要一點點用量就能將暗沈、細紋遮掉，較深的痘疤或是斑點可以用迷你刷頭疊擦2-3次就能完美遮瑕。整體來說，實在CP值太高，怪不得它在各大網路上美容板上評價極好！

妝感：微霧光

整體遮瑕度：☆☆☆☆☆

局部遮斑：☆☆☆☆☆

滋潤度：☆☆☆☆

不卡紋：☆☆☆☆☆

防水防暈：：☆☆☆☆

最後做了簡單實驗，將8支遮瑕膏一筆畫上手遮飾深色眼線液，測試遮瑕度。百分之百遮蓋掉眼線的有NARS、laura mercier、Bobbi Brown，接下來遮蓋住百分之95的是GA和M.A.C，遮蓋百分之60的則是DIOR、媚比琳及SUQQU。

雖然最後三個品牌無法一筆完美遮飾，但是繼續刷上遮瑕粉體也一樣能遮蓋掉。前三名高遮瑕筆質地都屬於較為黏稠型，適合油性、混和性肌膚使用，如果肌膚偏乾的人要用，一定要先做好妝前保養，否則一樣會容易產生眼下細紋！

TEXT／BY MICHELLE YANG PHOTO／品牌提供、ELLE提供

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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