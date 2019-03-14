HaaT京都縐織服裝氣質滿點　收服文青掛　

▲HaaT於遠企購物中心舉辦京都縐織展。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Issey Miyake品牌當中最深究工藝的HaaT，今品牌於台北遠企購物中心舉辦京都縐織特別展覽，於極簡的空間呈現明亮色彩的京都縐織，也引領時尚迷進入以《力量邊緣》（At the Edges of Power）非洲肖像攝影集為靈感的春夏新品世界。

▲HaaT於遠企購物中心舉辦京都縐織展覽。（圖／品牌提供，以下同）

HaaT品牌設計總監皆川魔鬼子是Issey Miyake的布料開發者，將皺褶布料推向經典，但Issey Miyake有名的縐織布料中唯獨HaaT的京都縐織布料是100%純棉材質，其薄透、輕盈的特性讓日本京都人60年來持續使用。

▲耀彩京都縐織五分袖洋裝11,800元，耀彩京都縐織寬管長褲9,300元。

皆川魔鬼子講求服裝的手作質感，HaaT的服裝由日本或印度兩地製造，日製的服裝即便有機器壓印的紋路印花，品牌會再以手工刺繡或碎花裝飾，為服裝增添手工溫度；印度製的服裝則是純手工完成，顯見品牌對工藝的堅持。

▲樹影緹花單釦外套32,300元、日光緹花寬管長褲27,800元（左），壓釦外套32,800元、洋裝39,800元。

今年春夏結合京都僅存的蠟染工坊，於新裝呈現非洲部落圖騰，例如枝葉化為蕾絲、大量運用幾何圖形，加上明亮的色彩，讓服裝充滿藝術氣息。

▲HaaT春夏新裝深受非洲部落圖騰啟發。