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金荷娜手腕也太細！BOUCHERON項鍊當手鍊　繞N圈才扣上

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記者林明瑋 / 首爾報導

BOUCHERON（寶詩龍）在首爾舉辦Les Salons Boucheron新品品鑒沙龍活動，韓星金荷娜、崔真理（Sulli）、鄭恩彩、Irene Kim都到場欣賞迷人珠寶，金荷娜試著將全新Jack系列長鍊繞短戴在手上，品牌創意總監Claire Choisne一拉起她的手便說：「妳的手腕好細！」接著鍊子繞了多圈才終於扣上，Claire開玩笑說：「換成我的話，繞兩圈就戴上了。」

▲BOUCHERON首爾。（圖／記者林明瑋攝）

▲寶詩龍創意總監Claire Choisne（右）為金荷娜戴上新的Jack系列長鍊。（圖／記者林明瑋攝，以下同）

新品品鑒沙龍選在首爾新羅酒店（The Shilla）舉行，強調珠寶能自由地佩戴，無需受到太多限制，因此沙龍內佈置沙發、化妝鏡，模特兒們穿著家居服演繹珠寶，氣氛愜意。

▲BOUCHERON首爾。（圖／記者林明瑋攝）

▲寶詩龍新品品鑒沙龍活動，在首爾新羅酒店舉辦。

但受邀的女明星打扮不可能過於隨興，她們有志一同以輕薄洋裝現身，由Sulli打頭陣，在室外庭院的背版站定後，她把原本披著的白色西裝拿掉，抹胸短洋裝上下都性感，但冷度也不得了，戴著一長一短的Serpent Bohème項鍊，手上戒指同樣是大小兩枚，展現層次效果。

▲BOUCHERON首爾。（圖／記者林明瑋攝）

▲崔真理穿短洋裝現身。

相較於Sulli的狂辣，鄭恩彩穿黑白短袖洋裝，走氣質路線，Pompon系列項鍊垂墜而下，Irene Kim穿長袖低胸長洋裝，佩戴新的Jack系列珠寶，呈現一般眼中的較正式的服裝，也能以有個性的輕珠寶發揮出不同味道。

▲BOUCHERON首爾。（圖／記者林明瑋攝）

▲BOUCHERON首爾。（圖／記者林明瑋攝）

▲鄭恩彩、Irene Kim參加寶詩龍活動，各有風格。

壓軸出場的金荷娜，由創意總監Claire Choisne陪同欣賞展區中的珠寶，包括經典的Serpent Bohème、動物系列等等，全新Jack系列以音源線為靈感，並強調能隨意當成項鍊、戴在手上，甚或腰際，Claire Choisne拿起長鍊，要幫金荷娜佩戴，卻意外發現她手腕纖細，繞了7圈才能扣上，也足見Jack的多變性。

▲BOUCHERON首爾。（圖／記者林明瑋攝）

▲BOUCHERON首爾。（圖／記者林明瑋攝）

▲41歲的金荷娜保養得很好。

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關鍵字：

BOUCHERON, 寶詩龍
fashion.net

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