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DoReMi來搶荷包！見習魔女必收彩虹變身器包、波龍印花T

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▲小魔女Doremi聯名。（圖／翻攝自zozo.jp）

▲DoReMi來搶荷包！魔女們必收變身器包、波龍印花T。（圖／翻攝自zozo.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自zozo.jp

近期已經有越來越多懷舊卡通推出聯名款，從《美少女戰士》、《凡爾賽玫瑰》到《庫洛魔法使》等，不論是美妝產品還是穿搭單品，每一次都能讓大家乖乖交出錢包。這次我們最愛的《小魔女DoReMi》也來湊一咖，與日本服飾品牌聯手推出多款商品，尤其是粉絲們必收的「轉換器肩包」，絕對能實現大家小時後的魔女夢。

＃《小魔女DoReMi》包款

這次推出兩種款式的包包，分別是轉換器造型肩包與印花後背包，這兩款絕對是見習魔女必備，不僅如此，還有粉紅與黑色兩種可以挑選，走在路上絕對超吸睛。

▲小魔女Doremi聯名。（圖／翻攝自zozo.jp）

▲小魔女Doremi聯名。（圖／翻攝自zozo.jp）

▲轉換器造型肩包／後背包 日本含稅售價為3,229圓（約NT$900）／4,309圓（約NT$1,200）。（圖／翻攝自zozo.jp）

＃《小魔女DoReMi》T-Shirt袖T-Shirt

下次與閨密約會時的Dress Code就是這系列了！一共有５款人物刺繡T-Shirt，分別有DoReMi、羽月、小愛與音符，以及少見的魔女莉卡，可惜這次沒有出桃子與小花款。

▲小魔女Doremi聯名。（圖／翻攝自zozo.jp）

▲小魔女Doremi聯名。（圖／翻攝自zozo.jp）

▲《小魔女DoReMi》T-Shirt（全系列）日本含稅售價為3,229圓（約NT$900）。（圖／翻攝自zozo.jp）

另外還有這兩款超特別的長袖T-Shirt，胸前不僅有變身轉換器的印花，兩邊袖子上還有貝貝魯多波龍的印花造型，讓人遠遠一看就知道你是鐵粉～

▲小魔女Doremi聯名。（圖／翻攝自zozo.jp）

▲《小魔女DoReMi》長袖T-Shirt 日本含稅售價為4,309圓（約NT$1,200）。（圖／翻攝自zozo.jp）

看完都快忍不住想大喊：「霹靂卡霹靂拉拉 波波力那貝貝魯多 」～這系列已經可以在官網上預訂了，不過台灣目前無法寄送，所以趕快去煩你那位要去日本的朋友吧～

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關鍵字：

日本, 聯名, 小魔女, 小魔女DoReMi
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