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紙袋山、舊日記本　10樣無法斷捨離的「寶物」寧願放著長灰塵

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

許多人總是抱怨自己的房間不夠大，或許坪數真的比不上豪宅，但是有沒有想過房間裡到底堆了多少根本不會用到的物品呢？

我們喜歡用新的、穿新的，不斷納入新物品，卻不喜歡扔東西，學會斷捨離的道理大家都懂，不過還是有很多東西放不下，以下這些東西就是網路溫度計就透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查網友票選最捨不得丟的廢物。

＃日記

有些人平常就有寫日記的習慣，日積月累下來數量也很龐大，但一年一年過去舊的日記也不會丟，就是一起堆在角落，想說會拿出來看、回憶，但其實也沒幾次。更有些人是把從小學學校規定寫的日記開始，一本一本都保存起來，偶爾拿出來笑笑從前的自己，但說實在也沒什麼用。

▲用不到又丟不掉的物品。（圖／翻攝自Unsplash）

＃信、情書、紙條、卡片

在智慧型手機還不發達的時代，也就是我們的學生時代，上課傳紙條是大家都做過的事，有些人會把所有傳過的紙條收集起來，一個學期下來也有一大袋呢！還有手寫的信、卡片與情書，現在已經很難再看到了，想要留下來做回憶、紀念也是情有可原。

▲用不到又丟不掉的物品。（圖／翻攝自Unsplash）

＃舊手機

舊款的手機內部記憶體存放了很多照片和簡訊，也很難轉移到現在智慧型手機裡，所以很多人都不會丟掉而是收著，以前沒有Line的時候，為了省錢簡訊總是會打到最多字數，照片畫素超低螢幕也很小，但是這真的是無可取代的回憶啊～

＃衣服、包包

尤其是女孩們的衣服、包包總是隨著潮流更迭不斷購入新品，但是衣服其實很難穿壞，雖然可能再也不會穿到了，卻也捨不得丟。

＃書、雜誌

書本大概就是每個人家中最容易生灰塵的東西了，看過的書、雜誌如果不是特別的喜歡，其實這輩子也不一定會再翻開，但也因為是買來的，所以看完了不會想丟掉，堆在那邊一堆就是好幾年。

▲用不到又丟不掉的物品。（圖／翻攝自Unsplash）

＃筆記

對於做筆記有強迫症要求的人就知道，一本內容整理完全、自跡工整的筆記，是花費多少心力才完成的，所以有些人即便已經出社會工作了，以前當學生準備考試時寫的筆記卻還留著。

＃紙袋

很多人家裡都會囤積超多紙袋，想著之後可以拿來裝東西，紙袋是非常好用的東西沒錯，不過只要夠用就好了，累積太多也只是佔空間而已。

＃制服

肯定很多人都還留著高中制服吧！即使現在早就穿不下了，但每次整理衣服都還是捨不得丟。

▲用不到又丟不掉的物品。（圖／翻攝自Unsplash）

＃娃娃

家中的娃娃大部分都是別人的送禮，雖然造型是自己喜歡的，但是絨毛娃娃確實是毫無實用性，又是灰塵、塵蟎易堆積的地方。

＃CD、光碟

現在哪還有人聽音樂用CD Player？喜歡的音樂上網查就有了，但是不可否認的是，很多人家中還是保留很多早期歌手的唱片，即便播放器早就壞了，CD也沒有丟。

▲用不到又丟不掉的物品。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

斷捨離, 房間, 居家, 回憶
fashion.net

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