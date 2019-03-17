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時尚博主Chiara的百變馬汀鞋穿搭！「性感甜美風」天天穿不膩

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Dr. Martens 的經典鞋款「馬汀鞋」，是不少人鞋櫃裡必備的單品，其硬挺、俐落的外型，能讓穿搭風格多幾分帥氣、個性的視覺印象。KOL始祖Chiara Ferragni也是馬汀鞋的愛好者，時常在個人的Ig 分享每一天的穿搭中搭配，尤其在Chiara眾多的鞋子當中，馬汀鞋的出鏡率出奇的高，一起來看看時尚KOL的馬汀鞋穿搭技法吧！

搭配１：上衣＋束口褲

▲馬丁鞋。（圖／翻攝自IG）

束口褲是Chiara最常用來搭配馬汀靴的單品，褲頭的部份別上一條金屬鏈，簡單的搭配背心上衣，整體造型就能凸顯街頭隨興感。

▲馬丁鞋。（圖／翻攝自IG）

有別於前面素色的束口褲，這件格紋束口褲的花樣更多了一點知性英倫風。Chiara 上身搭配黑色低領背心，用金色飾品作為整體造型的亮點，個性之中也帶有性感。

搭配２：洋裝、連身褲

▲馬丁鞋。（圖／翻攝自IG）

有時候真的懶得動腦想穿搭，就是「one-piece」一件式套裝出場的時候！Chiara 選擇印花短洋裝和馬汀鞋搭配，白色印花的甜美氣息，能中和馬汀鞋個性十足的氣質。

▲馬丁鞋。（圖／翻攝自IG）

或者是以馬汀鞋搭配經典的全黑穿搭，配上透膚的點點褲襪，也能呈現出一點小性感的氣質。

▲馬丁鞋。（圖／翻攝自IG）

另外一種飛行員式連身褲裝更俐落帥氣，如果小腿偏壯的話，可以參考Chiara把褲管的部分微微捲起，露出一點小腿的肌膚，避免褲管擠壓到腿部線條！

搭配３：褲襪＋短褲／短裙

▲馬丁鞋。（圖／翻攝自IG）

再來是與褲襪的搭配，Chiara 多半選擇這種透膚，上面有點點、星星圖樣的褲襪做搭配，這一點小細節，就可以搭出與別人不一樣的感覺。

▲馬丁鞋。（圖／翻攝自IG）

搭配４：窄管褲

▲馬丁鞋。（圖／翻攝自IG）

如果你也跟Chiara一樣，有一雙又長又直的雙腿，不論是素色或是印花的窄管褲，配馬汀靴絕對很適合你！

▲馬丁鞋。（圖／翻攝自IG）

但這種穿法不太推薦小腿比較有肉的女生，容易影響視覺上的腿部線條喔！

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 時尚, 博主, Chiara Ferragni, 馬汀鞋, 穿搭
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