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4間推薦給準新娘的夢幻婚紗店　每一件都美炸了

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模特兒時拍過的婚紗目錄我已經數不出來有多少，曾經我問過一位攝影師：「覺得模特兒好拍？還是真正的新人呢？」攝影師回答我，「模特兒固然姿勢專業，但新人臉上發自內心的喜悅，是模特兒模仿不來的。」終於這次我回頭想這句話，比較明白當時他說的話。這次想和大家分享，近期我試穿的婚紗提供大家參考。

＊林莉婚紗

位置在仁愛路圓環，店內挑高的兩層樓，環境十分遼闊也優雅。試穿當天，林莉老師本人在店內幫我挑選適合我的婚紗，專業與熱心的服務，好像自己的女兒待出嫁般的喜悅。林莉婚紗，我認為很適合大部分東方人的身形，穿上非常顯瘦。我很喜歡他們的氣質優雅又不失氣勢的風格，且他們提供專業的意見讓我參考我適合的風格。

挑戰了一件黑色的婚紗，同款還有紅色，這件掛在那邊時老實說沒有特別吸引我，不過當我穿上，這禮服的顯瘦剪裁和剛剛好的氣勢讓我眼睛為之一亮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

若沒有尺度的限制也有些較為性感顯身材的合身禮服，而我就只是在店內穿穿過癮囉。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

＊NICOLE+FELICIA

近年來非常多藝人出席活動選擇的品牌，位於中山北路五段有一整棟及中山北路晶華酒店B1門市。NICOLE+FELICIA品牌風格擁有東方精神也富有西方創新時尚的前端。款式多元，且每一季都有新款上市，對婚紗界來說推陳出新的速度很快。

這件帶一點點灰階的藍色禮服，一眼看上我就好喜歡，我認為她浪漫但不過於甜美，畢竟我很清楚知道，甜美不是我能駕馭的風格。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

紅色禮服是婚禮上很討喜的顏色選擇

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

＊White Atelier

位於瑞安裡一間進門感覺到小小隱密的手工婚紗店，乾淨溫馨，店內有代理我很喜歡的一個婚紗品牌berta ，店內也有客製化訂製屬於自己的婚紗。當天接待我的人，也恰巧是今年的新娘，看見她充滿喜悅及熱心的推薦，我看見她對她的工作發自內心的喜愛及熱忱。

以下都是berta系列

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

＊Vera Wang

我想每個女孩都聽過這名字，位於台北信義微風裡。預約好，試穿當天店員會將店門關上，只專心服務當天預約試穿的客人。記得當我試穿上Vera Wang的婚紗時，蕾絲做工的柔軟舒適度讓我感到十分驚嘆。難怪一件Vera Wang的白紗一直以來是許多女孩心目中的首選。在微風裡的Vera Wang皆是買斷，一件近10萬～50萬不等，需要看款式及用料。

這件高領的婚紗我覺得好美的好高級

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - 陳薇

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

新娘髮色怎麼選才好？各種髮色示範告訴妳! 
五款推薦給新娘的熱門指定髮型

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

婚紗, 試穿
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