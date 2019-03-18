推薦給老靈魂的你　3間超浪漫老宅餐廳，好吃好拍好放鬆

紅綠地磚、鐵欄窗花是多數人對於老舊宅邸的印象，隨著近年來的文化覺醒與傳承，有越來越多老宅成功翻新案例，讓這些記憶中的樣貌得以被保存，並且以另一個新的靈魂重新向世人展現，屬於他們的懷舊故事。

就讓我們一同走進時光的河流，踏入承載著十幾二十年懷舊特色的老宅 ，尋覓舊時光最耐人尋味的地方吧！

kokoni green

▲（圖／kokoni green 臉書官方粉絲頁）

一講到台南，懷舊、古早味等字眼便會浮上心頭。這間位於台南中西區的 kokoni green，是暨老闆前兩間店〈ici cafe & kokoni cafe〉的第三件老宅改建作品，延續著對老舊家具的喜好，並結合大量的綠意植栽，創造出另一種新風格的老屋樣貌。

店內一側大扇的窗戶使得整個空間明亮清爽，與各式骨董小物相輝映，好像時間靜止在從前的老舊歲月一樣。

▲（圖／kokoni green 臉書官方粉絲頁）

且從今年年初開始，kokoni green 有別於一般早午餐、下午茶店，華麗轉型為較少見的文青風泰式定食餐廳，短短不到 3 個月，就在 IG 引爆熱門打卡的風潮。不論是打拋豬、綠咖哩，還是椒麻雞都超級吸引人，而且上圖的檸檬魚，居然是一整尾的新鮮鱸魚！這個誘惑會不會太大了一點。

波波廚房 Kitchen Swell

▲（圖／波波廚房官方粉絲專頁）

接著往南一點，來到台灣的國境之南，這裡有一座像極古蹟存在的美麗餐廳，壯觀氣派地橫豎在純樸的墾丁，還恰巧坐落在電影海角七號「阿嘉的家」隔壁。走進建築裡頭，率先會看見的是提供麵包與冰淇淋的烘焙坊，每到出爐時間，麵包香氣倏忽地撲鼻，整間店都散發著迷人麵粉香，絕對是麵包愛好者的天堂。

▲（圖／波波廚房官方粉絲專頁）

往二樓走，才會抵達波波廚房的開放式餐廳，融合老宅格局與歐風的擺設，宛如電影情節一般，提供著各式美食以及美酒。此外，餐廳外頭的庭園還有立食的天井區，天氣好的時候在外頭享受徐徐微風，可謂人生樂事。

下次有機會來到南台灣，可別再只去墾丁大街，把波波廚房列為必訪名單，絕對不會讓你失望的！不過他們目前僅接受 14 天內的電話訂位，所以手刀準備衝的大家要記得先等等。

香色 Xiang Se

▲（圖／香色臉書官方粉絲專頁）

由於前面兩間都在遙遠的南部，平時根本不能去！所以最後一間，要壓軸介紹位在台北中正紀念堂的「香色」，質樸的餐桌、簡約的佈置，毫無疑問地這裡絕對是燭光晚餐的最佳選擇地。瞧那戶外庭院的長條木桌，夜晚時分在這裡用餐，伴隨著大自然的蟲鳴，氣氛就更勝一籌了，感覺吃到一半，隨時可以起身跳支羅曼蒂克的舞呀！

▲（圖／香色臉書官方粉絲專頁）



不只裝潢滿分，這裡的菜色也是主廚精心設計，融合亞洲風味的西式料理，不僅符合多數台灣人的口味，又不乏創新，像上次編輯去用餐時就對他們的「新加坡咖椰醬吐司」印象非常深刻〈招牌甜點可麗露也很推薦〉。

另外，除了晚餐，香色也有提供六日限定的早午餐菜單，所以趕快約姐妹一起去品味老宅餐廳，享受一頓愜意美味的早午餐，順便美照拍個夠吧。

隨著科技進步，現代人繁忙的壓力與日俱增，有時真的讓人只想沉溺在這些擁有老靈魂的宅邸中放空，好好地品味凍結在都市一隅的靜謐美好呀。

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