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超甜蜜訂婚鑽戒～「小熊維尼」趴鑽石上讓妳點頭SAY YES

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▲小熊維尼戒指。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

▲超甜「小熊維尼」訂婚鑽戒。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自k-uno.co.jp

天啊！又是「小熊維尼」～同樣與日本珠寶品牌「K.UNO」合作，推出兩款小熊維尼結婚戒與訂婚戒，如果你的未婚妻是維尼控，那麼這款戒指絕對可以讓你求婚超順利，就算不是維尼控，低調甜美的設計也非常討喜。

＃Winnie the Pooh “ Very Merry Forest ” 訂婚戒指

大家還記得小熊維尼最愛吃的食物嗎？沒錯，就是蜂蜜！貪吃的他，總是會爬到樹上找尋甜美的蜂蜜，「K.UNO」就將那一幕設計成這款戒指，木紋造型的指環，還有小熊維尼趴在戒台上，彷彿鑽石就是他最愛的蜂蜜，就像你們甜蜜的愛情。

▲小熊維尼戒指。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

▲小熊維尼戒指。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

▲訂婚戒指 日本含稅售價為128,000圓（約NT$35,300），價格會隨著指環材質的不同而改變。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

＃Winnie the Pooh “ Very Merry Forest ” 結婚戒指

在這款婚戒外側上有刻著「Time spent together is time well spent」的字樣，意思就是「一起度過的時間就是美好時光」，是款有著特別意義與浪漫的戒指。另外，在戒內還有刻上維尼與克里斯多弗羅賓的剪影，如果你是粉絲，一定知道他們兩人最真摯的情感，同樣也能代表著你們最深厚的感情。

▲小熊維尼戒指。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

▲小熊維尼戒指。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

▲結婚戒指日本含稅售價為（女）80,000圓／（男）95,000圓（約NT$22,065／NT$26,200），價格會隨著指環材質的不同而改變。（圖／翻攝自k-uno.co.jp）

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關鍵字：

戒指, 結婚, 訂婚, 小熊維尼, 日本, 珠寶, 造型, 聯名
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