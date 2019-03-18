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ZARA「爆紅小豬包」第二彈！超萌羊駝、母雞編織包手刀快搶

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編輯／Ann 圖／翻攝自ZARA官網、小紅書

大家還記得年初爆紅的ZARA小豬包嗎？一上市就搶破頭，如今ZARA再延續這股可愛熱潮，不僅推出小豬包第二代，還有更可愛的羊駝包、編織包，姐妹們這次別再搶輸了！

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網、小紅書）

▲ZARA小豬造型單肩包，NT$ 790。（圖／翻攝自ZARA官網）

農曆豬年各大品牌都推出豬豬商品，ZARA的豬豬包簡直可愛到失心瘋啊，也難怪一推出就熱賣到缺貨，在小紅書上越燒越兇。連第二代小豬包也是賣的嚇嚇叫，不過第二代相較第一代尺寸稍小，但是多出了可愛的小羊掛飾，而且價格較低，實在讓人不買都難。

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網、小紅書）

▲小豬造型單肩包，NT$ 650。（圖／翻攝自ZARA官網）

緊接著的重頭戲就是這款羊駝包，身為小豬包的接班人，同樣可愛的造型，以羊駝的毛絨材質為重點，麻繩作為背帶，十分童趣。背帶上還掛有4顆繽紛的毛絨球，增添可愛氣息。包內一樣能容納口紅、粉餅、錢包等小物，同樣在小紅書上燒的火烈。

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網、小紅書）

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網、小紅書）

▲ZARA羊駝包，NT$ 790。（圖／翻攝自ZARA官網、小紅書）

如果不想太童趣的姐妹們，也可以瞄準這次推出的竹籃編織系列，滿滿的夏日度假風情，以不同大小以及編織款式，包括母雞造型單肩包、藤條購物籃配竹質提柄，滿足每一位少女的口味，只能說高CP值的可愛小包，真的毫無抵抗力呢。

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲ZARA母雞造型單肩包NT$990，藤條購物籃配竹質提柄NT$890。（圖／翻攝自ZARA官網）

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關鍵字：

ZARA, , 包包, 羊駝, 必買
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