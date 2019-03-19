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迪士尼控又有新貨可買　白雪公主老海報40萬起標

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▲▼ 蘇富比迪士尼海報拍賣 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲1937年《白雪公主與七個小矮人》海報，估價約408,100元起。（圖／翻攝蘇富比官網，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迪士尼粉絲注意，國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）正在進行的原版電影海報網上專拍，當中有多件出自迪士尼的作品，最受矚目是迪士尼第一部動畫長片、1937年首映的《白雪公主與七個小矮人》海報，以夢幻城堡為背景，所有角色都出現在海報上，更顯珍貴，估價約從40萬元起。

▲▼ 蘇富比迪士尼海報拍賣 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲1940年《木偶奇遇記》海報，估價約40,800元起。

此次原版電影海報網上專拍，包括迪士尼動畫與影壇經典《大國民》和《金剛》等電影海報，不少出自膠片盤海報畫廊（Reel Poster Gallery）創辦人兼海報藏家和專家布魯斯·馬秦（Bruce Marchant）的收藏。

▲▼ 蘇富比迪士尼海報拍賣 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲1942年《小鹿斑比》海報，估價約57,000元起。

電影海報見證電影史的重要時刻，《白雪公主與七個小矮人》海報正是最佳代表，當初迪士尼為此動畫預留25萬美元製作費，最後竟花費150萬美元完成，讓迪士尼不得不抵押房產集資，但也開啟全新動畫時代。

▲▼ 蘇富比迪士尼海報拍賣 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲1951年《愛麗絲夢遊仙境》海報，估價約163,000元起。

此次專拍還包括迪士尼的第二部動畫1940年《木偶奇遇記》、第五部作品《小鹿斑比》海報，以及《愛麗絲夢遊仙境》1951年海報與1972年的電影場景設計圖原作等，又帶領粉絲領會一回迪士尼的魔力，網上競標期限至21日晚間11時。

▲▼ 蘇富比迪士尼海報拍賣 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲1972年《愛麗絲夢遊仙境》電影場景設計圖原作，估價約163,000元起。

關鍵字：

迪士尼, 蘇富比, Sotheby's
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