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5雙當年超紅鞋款連GD都淪陷！初代NMD、斑馬編織　都是滿滿的回憶

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編輯／Duke

現代鞋款的推陳出新越來越快，許多鞋款一推出就爆紅，但維持不了多久便乏人問津，也有像是幾年前的當紅鞋款，再度回歸卻沒有人要，到底是飢餓行銷做過頭，還是熱度過了呢？下面就來帶各位介紹，5雙曾經很火紅的鞋款吧！

1.Air Jordan 3

當年推出的任何配色，都會造成搶購風潮，並且轉售市場的價格，也是節節攀升，曾經轉售價高達台幣1萬以上，不過，去年回歸以後，沒有發生搶購的情況，看來是飢餓行銷做過頭了，因為當年都是要排隊抽籤，才能購買的。

▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）

▲當年火紅的Air Jordan 3。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx）

2.Nike Air Footscape Woven編織鞋

大約在10年前，由當時華人潮流圈的領導人陳冠希所帶起的風潮，這雙鞋以側綁加上編織而爆紅，其中，人氣最高點是Nike與CLOT聯名的牙買加配色，而且一路紅到2011年推出的豹紋編織以及斑馬編織，只能說是時代的眼淚！

▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）

▲Nike與CLOT聯名推出的牙買加配色。（圖／翻攝自Keedan、Nike HK）

▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）

▲左邊為班馬配色，右邊為豹紋配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

3.Adidas NMD Runner

這雙推出時，許多人哭喊買不到，因為每當發售也都是搶購一空，而且還有人用水果刀的套子自製成NMD，就可以知道當時是一雙非常有話題的鞋款。

▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）

▲紅極一時的Adidas NMD Runner OG。（圖／翻攝自Sneakernews）

4.Balenciaga Speed Trainer

於2016年推出的鞋款，採用襪套式鞋身，並用黑白兩色形成強烈對比，而這雙鞋推出以後，立馬成為GD（G-Dragon）等明星最愛的時尚單品。雖然說這雙鞋的售價要美金770元（約台幣23,100元），但每當補貨時，總是能在短時間銷售一空，可見當時的火紅程度。

▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）

▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）

▲GD著用Balenciaga Speed Trainer。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）

▲襪套式鞋身，非常好穿搭。（圖／翻攝自Stockx）

5.Y-3 QASA HIGH

大約在2015年火紅的Y-3，代表著Adidas的門面，那個時候Yeezy系列還沒開始發光發熱，而推出的每一雙Y-3 QASA HIGH都要價台幣1萬5以上，不是人人都買得起的，而後續推出的平民款，也成為眾人的最佳選擇。

▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）

▲Y-3 QASA HIGH。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲退燒鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Stockx、Keedan、Nike HK、IG@xxxibgdrgn）

▲Adidas推出的平民款Y-3 QASA HIGH。（圖／翻攝自Sneakernews）

5雙鞋款都是當年很火紅的，不過，放到現在根本沒有人會喜歡，只能說買鞋，千萬不要跟著流行，一定要選擇自己喜歡的款式，不然退流行就不穿，非常浪費哦！

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關鍵字：

AirJordan, 編織鞋, NMD, Balenciaga, Y-3, Adidas, Nike
fashion.net

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