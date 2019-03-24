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小7全球首創「品牌聯名店」　可口可樂、海尼根和瑪莎拉蒂三間擺設絕對拍到爽

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沒有最狂只有更狂！7-11全球首創「品牌聯名店」誕生啦！這次跟超強廠牌「可口可樂」、「海尼根」、「瑪莎拉蒂」合作，讓大家感受一場全新的購物體驗！快來一起搶先看一下！

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

＃7-11打造品牌聯名店，餐酒館、超跑精品店通通有！

這次7-11再創新，強強聯手大品牌「可口可樂」、「海尼根」、「瑪莎拉蒂」，打造全球獨一無二的「品牌店ｘ便利商店」，不僅可以逛7-11，美式餐廳、餐酒館、精品店也都一次滿足！還會販售獨家限定商品！而且這次的品牌合作將會是長期的，看來以後每個街角都能成為大家休憩放鬆的好去處了～

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

＃7-11海尼根門市，室內酒吧戶外Lounge應有盡有

喜歡跟朋友小酌一杯的朋友，快到松山區的7-11「海尼根門市」坐坐！不僅可以爽快地來上一杯海尼根生啤，場地更是室內室外皆有，還有180瓶啤酒打造的網美牆，保證拍照拍不停，還會喝不停～

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

7-11「海尼根門市」也特別將荷蘭阿姆斯特丹海尼根博物館的特有元素空運來台，設置專屬空間展示超過40款荷蘭海尼根博物館的獨家限定紀念商品！一邊在小七小酌、還能一邊了解海尼根文化，大推！

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

現場也可以把紀念商品帶回家喔！趕快揪親朋好友一起來7-11喝上一杯，拍上一張！

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

7-11「海尼根門市」 資訊

地址：7-ELEVEN南京門市（台北市松山區南京東路三段303巷5號）

座位數：57個

《未滿18歲請勿飲酒，飲酒過量請勿開車》

＃7-11「可口可樂門市」，還有可口可樂專屬拍照機！

想拍照打卡，那第一站一定要先去7-11「可口可樂門市」！7-11可口可樂門市位於松山區的威京門市，用上百個瓶蓋製作出超有特色的可樂長桌，還有高180公分，由天后張惠妹設計的「可口可樂」瓶、專屬拍照機供大家和姊妹們瘋狂拍照！

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

座位區還有整面的「可口可樂曲線瓶」造型展示牆，裡面放滿可口可樂的經典商品，彷彿進入「可口可樂」博物館！

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

7-11可口可樂門市外牆及樓梯，則設計了巨大的可口可樂，以及可口可樂的歷史時間線，又可愛又能邊了解品牌，保證從外拍到內！

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

7-11「可口可樂門市」設有四大主題區，包括「台灣主題區」、「運動主題區」、「聯名主題區」及「北極熊與聖誕老人區」，在這四區中可以看到來自世界各地的可口可樂紀念瓶及絕版品！比如說Coke light時尚聯名系列、以及奧運紀念瓶身！

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

7-11「可口可樂門市」 資訊

地址：7-ELEVEN威京門市（台北市松山區八德路四段151號）

座位數：40個

＃最奢華的便利商店！小七化身時尚賽車場！還有瑪莎拉蒂ｘCITY CAFE限定聯名咖啡杯！

最後來到內湖的7-11「瑪莎拉蒂門市」！空間中運用了品牌代表色藍和白，地板則採用賽車格圖案來引喻瑪莎拉蒂叱吒賽道的輝煌歷史，整體大氣時尚，營造出了歐洲百年精品汽車品牌的氛圍！非常值得逛一下～

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

7-11瑪莎拉蒂門市中央還打造了一座8人用餐長桌，桌裡面暗藏精緻的賽道模型，還有46台1：43的瑪莎拉蒂合金模型車的模型車牆，愛車的朋友不來不行啊！絕對壯觀！

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

座位區的牆面設計也融入了特色車圖和歷史大事紀介紹，不僅風格獨一無二，也傳遞了品牌的故事！而且還非常好拍照，不來記錄這奢華的場面太可惜了～

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

而且7-11「瑪莎拉蒂門市」聯合CITY CAFE還推出專屬的咖啡杯，小小的車子印在杯上，超級好看啊！

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

▲711合作可口可樂、海尼根、瑪莎拉蒂。（圖／美人圈）

7-11「瑪莎拉蒂門市」 資訊

地址：7-ELEVEN日內瓦門市（台北市內湖區瑞光路76巷59號1樓）

座位數：62個

心動不如馬上行動！趕快出發吧！

文／美人圈　圖／7-11提供

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

7-11, 可口可樂, 海尼根, 瑪莎拉蒂
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