洛杉磯客製團隊用LV x Supreme丹寧褲做出AJ4　全手工製造10萬元有找

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球鞋專屬訂製，這幾年越來越熱門，開始有許多團隊著手這塊的發展，也打造出很多特別的鞋款，前幾天特斯拉（Tesla）的新車發佈會，創辦人Elon Musk就穿著訂製的Air Jordan 1，而打造這雙鞋的團隊，是來自洛杉磯的「DM Custom Sneakers」，下面就帶各位介紹，這個團隊的作品吧！

1.Louis Vuitton X Supreme Denim Jordan 4

這雙客製的鞋款，是用真正的Louis Vuitton X Supreme Monogram的丹寧褲去製作，而且是全手工打造，其中，鞋墊採用義大利高級小羊皮，是一雙非常奢華的客製鞋。喜歡的朋友可以上網站預訂，不過需要等4到6週方可完成，但是不提供退換貨服務，而售價為美金3,000元（約台幣90,000元）。

▲Louis Vuitton X Supreme的褲子製作的Jordan 4。（圖／翻攝自DMCustomSneakers官網）

2.Jordan Geisha 2.0

運用經典的Air Jordan 1打造而成，材質皆選用高級皮革與材料，鞋墊同樣採用義大利高級小羊皮，是一雙具有東洋風情的鞋款，售價為美金650元（約台幣19,500元）。

▲東洋風情的Jordan 1。（圖／翻攝自DMCustomSneakers官網）

這家「DM Custom Sneakers」不只擅長利用皮革製品，也常常利用彩繪的方式，創造不同的感覺，是個相當厲害的客製團隊，有興趣的朋友，可以到官方IG@dmcustomsneakers，看更多厲害的創作哦！

▲利用彩繪打造的漫威（Marvel）鞋款。（圖／翻攝自IG@dmcustomsneakers）

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