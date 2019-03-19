【奧斯塔羅】上班好累、心情煩躁　最近感到無力的原因是？

生活總是有些不順心的事情

如果你最近不愉快，或覺得無力的

今天就和奧斯一起來看看

最近的無力感是從何而來

好好地調整一下吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，最近工作上是不是有很大的壓力？這樣的牌組代表工作上的壓力，而這種壓力來自對自己的要求，你是一個會要求自己的人，在面對工作或職場時，你是一個不喜歡被說閒話的人，所以你會盡力完成自己的工作，甚至是多出來的工作，你也會盡力做到最好，只是奧斯還是要提醒一下，最近你的壓力似乎大了許多，開始負荷不了，因此，抽到這組牌的你，要適當的調整一下工作上的步伐，別把自己逼得太緊。

牌ll

選到這這組牌的朋友，最近家裡是否出了狀況呢？這樣的牌組代表家庭層面的問題，或許是家庭或好朋友最近有些狀況，讓你感到些許無力，不過，有時人的關心會讓你感到些許的煩躁，殊不知只要你冷靜下來就可以了，話雖如此，奧斯還是要提醒你，有時周遭朋友的過問，是來關心你的，千萬別因為一時的情緒，而拒絕了他人的關心哦！

牌lll

選到這組牌的朋友，是否有生活上的瑣事，讓你感到煩躁與不安？這樣的牌組代表生活與環境，不難發現你最近的無力感，多半來自於生活環境，有可能是瑣碎的事情讓你疲於奔命，或是某件過往的事情，最近動搖起來，不像過去一樣穩固，而奧斯要提醒你，最近若有上述的狀況，不用擔心太多，這只是過渡期而已，畢竟，這樣的牌組也有短暫的含意，因此事情不會影響太久，不要因為這樣的狀況影響到了自己。

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選到這組牌的朋友，最近無力的狀況，多半來自戀愛的狀況，有伴的朋友們，可能最近與對方的一些狀況，讓你感到厭煩，不但溝通方面出了問題，對於彼此未來的目標也有了分歧，使雙方對於這樣的情感多了情緒；若是單身的朋友，或許是對於戀情的渴望度增加，但卻遇不到適合自己的對象，因此讓你感到煩躁，奧斯提醒，這樣的牌組在戀愛方面起了些情緒，建議你最近面對愛情的情緒，要多穩著點，別讓這樣的狀況擾亂你。

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