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女友說的話到底幾個意思？男友快看，這8句話先幫你翻譯好了

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▲翻譯。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

女孩們真的是全世界最難懂的生物了，所以男生總是被罵不貼心、不懂女生，因為女孩們說的一句話裡面可能包含了幾百個意思，但如果抓到訣竅的話，也沒有這麼難懂～這邊就來幫眾男孩們翻譯女孩的語言，記得多學學下次別再說錯話！女孩們也快拿給男友看～

＃好啊，你去呀，我沒關係

男孩們的兄弟有一卡車，不免有很多飯局，女孩們當然也不想管太多，不想讓男友因為自己而犧牲跟朋友的相處，但是如果女孩們在同意你後加了句「我沒關係」，那麼這次可能就有關係了，你就要多想想這次的飯局是不是有她在意的女生，或你們原本已經有約了。

▲翻譯。（圖／翻攝自unsplash）

＃你覺得她漂亮嗎？

即便是女孩當然還是會去看其他漂亮女生，當她問你「你覺得這個女生漂亮嗎？」時，如果畫面上的女生是漂亮的，你可以說實話，但你一定要說，再怎麼漂亮也沒你漂亮，女生聽到都會很開心的。

＃我好無聊

不是真的要你吩咐她去做什麼事打發時間，而是要你陪她了。

▲翻譯。（圖／翻攝自unsplash）

＃你在玩什麼？

男孩玩的遊戲就跟女孩的化妝品一樣百百種，花在上面的時間肯定也不少，記得不要玩物喪志，如果等到女友來關心你在玩什麼，她可不是真的有興趣，而是要你不準玩了。

＃我大姨媽來

這大概是隱含意義最多的一句話了，代表：接下來一個禮拜你完蛋了、不要惹我生氣、肚子痛要哄我、買想吃的給我吃。

▲翻譯。（圖／翻攝自unsplash）

＃別跟我講話

意思是我現在不想理你了，但你不能不理我，要一直哄我到氣消為止。

＃你朋友感覺很有趣

如果情侶間的交友圈不重疊，當女孩開始對你的朋友感興趣了，就表示你該帶她去給朋友們看看了。

＃我不能吃，會胖

喜歡吃甜食是許多女孩的天性，偏偏又是最容易發胖的食物，當你問她要不要吃好吃的蛋糕，她說怕胖，那你也不能獨吞，至少要給她吃一口，不然就等著被罵了。

▲翻譯。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

男女, 感情, 翻譯
fashion.net

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