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楊謹華保養珠寶靠兩個字！最想老公送HARRY WINSTON「中央公園」手鍊

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記者林明瑋 / 台北報導

珠寶有故事更美，HARRY WINSTON（海瑞溫斯頓）2019年全新頂級珠寶New York系列在台灣推出，讓曾在紐約待了1個月的楊謹華很有共鳴，如果老公要送一件New York系列珠寶給她，她會選擇中央公園主題的手鍊，至於珠寶的保養方法，她用兩個字精闢說明：「常戴」！

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲楊謹華喜歡代表中央公園意象的手鍊。（圖／品牌提供，以下同）

HARRY WINSTON以發源地紐約為靈感，希望用更新的方式詮釋這個精彩豐富的大城市，共有8個主題，其中楊謹華的最愛是以中央公園及時代廣場為概念的設計，因為當年在紐約上表演課，經常在這兩個地方走動，她說：「紐約是一個很有活力、集結各行各業菁英的地方，我去的時候是冬天，所以會在中央公園溜冰，時代廣場則是有很多街頭藝人、藝術家。」

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲楊謹華戴New York系列中以老鷹為發想的款式，搭配帥氣禮服。

新婚的楊謹華蜜月還未定，如果帶老公去紐約，要看的不是大景點也不是吃大餐，她說：「我最想帶她去吃烤玉米！」她形容那是墨西哥玉米，加了檸檬和起司，「我以前每天都會買一支來吃。」

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲City Lights是城市中的美麗光彩。

目前擁有的最大件珠寶，當屬老公送上的1.5克拉鑽戒，她認為未來要再收藏珠寶，無須刻意更大，有故事才重要，如果在New York系列中挑一件，她屬意中央公園系列的手環，「那是藍、綠色寶石組合，看上去就像是從上往下看的中央公園，綠意盎然的感覺，我很喜歡大自然的東西，而且有很多回憶在那邊。」

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲靈感來自HARRY WINSTON紐約旗艦店的作品。

至於該怎麼保養珠寶，她的答案簡單扼要：「常戴。很多人會把珠寶收藏在保險箱，但我聽說最好的方法是常戴，但當然如果珠寶真的有什麼問題，還是要找專業的人幫忙。」

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲楊謹華Harry Winston。（圖／品牌提供）

▲HARRY WINSTON用新的視角詮釋紐約這座大城市。

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關鍵字：

HARRY WINSTON, 海瑞溫斯頓, 楊謹華, 紐約, 頂級珠寶, New York
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