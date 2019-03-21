fb ig video ETtoday search mobile

普丁親信女兒Elizaveta Peskova神正！成為歐洲議會「最火辣實習生」引熱議

> >

今年21歲的Elizaveta Peskova是普丁發言人Dmitry Peskov的掌上明珠。身為克林姆林宮政二代的她，長年在歐洲讀書，最近進入歐洲議會擔任實習生，卻意外引發眾多人對於「機密外洩」的疑慮與恐慌！

Elizaveta Peskova的父親Dmitry Peskov是普丁御用的發言人，自普丁掌權19年來一直都負責管理普丁的公眾形象，在俄羅斯影響力非常龐大。由於俄羅斯與歐盟的緊張局勢，許多議員對於Elizaveta Peskova進入歐洲議會實習存有疑慮，擔心重要機密外洩，也認為她的存在可能間接引來俄羅斯的介入，甚至操弄即將到來的議會選舉。

▲普丁女兒。（圖／翻攝自IG）

但雇用她的法國極右派議員Aymeric Chauprade不顧反對聲浪，力挺Elizaveta Peskova：「她固然是Dmitry Peskov的女兒，但她也是獨立的個體，我們不該因為家庭背景阻止一個年輕學生創造自己的人生。」

她的父親Dmitry Peskov則低調但堅定地回應媒體：「她只是個普通的學生得到了一份正常的實習機會。我不想對於此事多說什麼。這是關於我的女兒，但跟我的工作職責毫無關係。」

▲普丁女兒。（圖／翻攝自IG）

Elizaveta Peskova從去年11月開始在歐洲議會實習，時常要在布魯塞爾和史特拉斯堡兩邊往返，每個月則有1150歐元的薪水（約3.5萬元台幣）。Aymeric Chauprade強調，Elizaveta Peskova的主要職責是為他準備國際事務相關的資料，而且負責的項目以非洲和中東地區為主，和歐俄關係無關。

此外，實習生也沒有權限讀取機密文件，所以他不認為反對Elizaveta Peskova進入歐洲議會的疑慮是成立的，而歐洲議會現行的實習制度並沒有規定實習生一定要是歐盟公民，也沒有相關的背景審查制度。

▲普丁女兒。（圖／翻攝自IG）

Elizaveta Peskova在網路上常用她的法文名字Lisa發文，而她私底下的生活也和法國密切相關。她的母親和父親離婚後便移居到法國，所以Elizaveta曾就讀法國寄宿學校Ecole des Roches，還能說一口流利的法文。目前修讀國際政治與法律的她，曾說法國就像是她第二個家，還和法國富豪Louis Waldberg有過短暫的婚約。

▲普丁女兒。（圖／翻攝自IG）

不過身為「克林姆林宮之子」（意指俄羅斯的政二代）最著名的成員，Elizaveta Peskova曾捲入的爭議也不少。她的Instagram帳號時常分享俄羅斯上流階級豪奢的生活，包括在莫斯科最高檔的精品店試裝、到世界各地旅遊，甚至還有與車臣強人Ramzan Kadyrov共舞的照片。

她也屢次公開發表極右派言論，包括反對同性伴侶、在歐洲難民議題上支持美國總統川普的論點：「巴黎已經不再是巴黎」等。

儘管多次身陷爭議的風暴之中，Elizaveta Peskova仍拿出戰鬥民族的堅韌，自信回應負面聲浪：「我們這一代年輕人很樂於和西方國家對話、建立新關係。我們很期待和那些願意與俄羅斯友善合作的力量進行更密切的往來，但我們反對任何惡化緊張情勢的舉動。」

▲普丁女兒。（圖／翻攝自IG）

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
【延伸閱讀】

IG秒讚就靠這一招！2019十大熱搜時尚標籤Hashtags直接挑戰網紅按讚數

由Kaia Gerber領軍，15位攻佔IG標籤的新世代女模！

關鍵字：

哈潑, 實習生, 火辣, 普丁, 親信, 女兒
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／香奈兒包飄起櫻花雨　粉紅泡泡風格超浪漫

孫芸芸病美人也時尚　600萬新歡蛇錶繞上手

一片片「愛心琉璃」拼出絕美山茶花！超夢幻錶剁手也要買

星・穿搭／陳妤套《慾望城市》美鞋超緊張　高跟鞋白癡啟動女星養成任務

王心恬靠Blumarine新裝找回女人味　私下約會隨興穿

G-Shock透明錶面超漂亮！桃紅、螢光綠看一眼就心動

H＆M用動物紋釋放狂野內心！英國型女穿上秒變帥妞

試・開箱／楊冪緊緊抱在胸口　8口袋CeCe包當成寶

SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

星・上妝／36歲深田恭子演活25歲老師，完美凍齡就靠「3招」

ET Fashion

推薦閱讀

12星座斷捨離會更好的事情　牡羊換掉爛主管、雙魚斬斷損友

冷戰功力最強的星座Top 5 ！對上天秤、金牛你會輸很慘

O型人超愛吃醋、冷漠是親近的證明　12點神準分析嚇死人

別再罵愛遲到的人！　研究指出：他們容易成功、活更久 超甜蜜訂婚鑽戒～「小熊維尼」趴鑽石上讓妳點頭SAY YES 「嘴上說沒事，實際上超有事」　A型人是玻璃心患者代言人 女友說的話到底幾個意思？男友快看，這8句話先幫你翻譯好了 睡得好能產生「瘦體素」身體不易胖　醫師：4重點要把握 Dyson最新無線吸塵器V11曝光！ LCD螢幕更好操作，還能顯示可用時間 《她的私生活》超美秘書朴敏英與超帥館長金材昱　這組合不追嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面