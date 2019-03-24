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《驚奇隊長》布麗拉森靠「原始人飲食法」大瘦8公斤　戒2吃2

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《驚奇隊長》話題不絕！女主角布麗拉森Brie Larson 為了拍此片經過連月來的訓鍊，不但成功增肌減脂，還練得完美好身材呀。

由布麗拉森Brie Larson 飾演的 Captain Marvel 驚奇隊長，原名為Carol Danvers ，是地球美國空軍情報局探員，一次意外令她在宇宙邊境獲得超能力，能穿越地球與宇宙， Marvel 總裁 Kevin Feige 更點名指這角色是漫威宇宙中的最強超級英雄，以及第一個具有領導地位的女英雄，甚至是復仇者聯盟的「救世主」！看來這角色舉足輕重，一定能令觀眾眼前一亮！

▲驚奇隊長。（圖／GETTY IMAGES）

布麗拉森Brie Larson為了飾演驚奇隊長，可說是努力到不行，尤其身材不能太纖細，需要有強壯的感覺（不然怎麼打敗薩諾斯），也沒有像神力女超人般那麼辣，所以對於體態的掌握，布麗拉森Brie Larson可是卯足全力呀～而除了運動之外，這身強健體態原來少不了「原始人飲食法」的功勞，快讓我們一探驚奇隊長布麗拉森Brie Larson的身材秘密。

▲驚奇隊長。（圖／GETTY IMAGES）

布麗拉森Brie Larson 能擔此重要角色，不得不提她豐富的演藝背景。自小便愛看電影的她， 6 歲起已參與演戲。 布麗拉森 Brie Larson 的演藝之路終在 2016 年發光發亮！她憑電影 《抖室》（The Room） 打敗凱特布蘭琪 Cate Blanchett 、 珍妮佛勞倫斯Jenifer Lawerence 等勁敵奪得奧斯卡最佳女主角獎，前途無可限量，大片陸續有來！

在結束《抖室》拍攝後，她為了參演《驚奇隊長》，便開始了一連串的體能重量訓練，維持將近一年的嚴格訓練和飲食控制，為的就是完美詮釋首位女英雄驚奇隊長！

▲驚奇隊長。（圖／GETTY IMAGES）

布麗拉森 Brie Larson 進行將近一年的魔鬼訓練，內容包括攀岩、舉重和高強度運動等，在健身教練的協助下增肌減脂，效果令人震驚！

布麗拉森 Brie Larson 除了練出一身性感又結實的身材，更嘗試突破人體極限，至今能舉重達 200 磅，更能空手推動一部吉普車，力量之大，足可媲美男人！

日前，布麗拉森 Brie Larson 受訪分享自己除了透過體能訓練鍛鍊肌肉之外，更在飲食上下足功夫！為了提高增肌減脂的效率，她嘗試了風靡美國和日本的原始人飲食法（Paleo diet）！

簡單來說，原始人飲食法就像回到原始世界，只吃新鮮天然的原形食物，戒絕加工食品，即使是調味也是用最簡單的海鹽、黑椒、椰子油等，加上良好的生活和運動習慣，就有助增肌和減脂！

▲驚奇隊長。（圖／GETTY IMAGES）

原始人飲食法重點 1. 高蛋白質和脂肪

布麗拉森 Brie Larson 在鍛練期間吃了很多高蛋白質和健康的脂肪，包括杏仁醬、蛋白質奶昔、雞肉和魚等白肉以吸收蛋白質和脂肪，配合重力訓練，能大大促進肌肉增長。

原始人飲食法重點 2. 戒碳水化合物和糖

原始人飲食法中最重要是戒掉碳水化合物，因為古代人不會吃麵包和米飯，因專家認為現代人攝取的碳水化合物其實會刺激胃口，令腦部仍然散發出「仍然可繼續食」的訊息，而進食密度較高的食物，如肉類及蔬菜就不會產生同樣情況。 除此之外，布麗拉森 Brie Larson 也戒掉精製糖份，甜點絕對禁食。

▲驚奇隊長。（圖／GETTY IMAGES）

原始人飲食法重點 3. 吃大量的蔬果

原始人飲食法提倡人可任意吃大量蔬果、根莖類植物、種子，以及任何自然生長的原形食物。這些食物中的維他命和纖維正是人體基本所需，有益消化系統和新陳代謝。

原始人飲食法重點 4. 戒所有奶類製品

原始人飲食法創辦人認為很多人會有乳糖不耐症，吃了奶類製品會造成腸胃不適；而含有植酸（phytate）的豆類，也會阻止其他礦物質的吸收，也一併禁食。

▲驚奇隊長。（圖／GETTY IMAGES）

原始人飲食法重點 5. 良好的生活習慣

原始人飲食法其實不限於控制飲食，還包含了良好的生活習慣。例如多運動、每日至少睡 8 個小時、避免過度的焦慮等。身體健康跟心理健康同樣重要，相信要平衡戲裡戲外情緒的布麗拉森 Brie Larson 也深知此道。

文／柯夢波丹　圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 驚奇隊長, 女主角, 布麗拉森, Brie Larson
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