雙眼皮貼推薦、不同眼型貼法一次公開！上妝「1步驟」是隱形關鍵

每個女生都希望雙眼看上去深邃又有神，無論妳屬於單眼皮、內雙還是雙眼皮，雙眼皮貼都可以幫妳改善或是加強深邃雙眼皮效果。

但市面上的雙眼皮貼類型繁多，有網狀、布面、單面和雙面的雙眼皮貼，如何選擇最適合妳眼型的雙眼皮貼？快來看看不同類型的雙眼皮貼效果和推薦吧！但最重要是學懂貼雙眼皮貼的技巧，不要再露出礙眼的雙眼皮貼痕跡了！

貼了雙眼皮貼的眼影要怎麼畫？

在教妳怎麼依自己的眼形挑選雙眼皮貼之前，不要忘記眼妝也很重要，很多女生會困擾，貼了雙眼皮的眼妝，總是會有很明顯的一條膠，眼影也很不均勻，導致眼妝很落漆，其實想要避免這尷尬的情況，重點在雙眼皮貼一定是要在素顏時先貼，不能在妝後再貼。

如果要畫眼影，可以先在雙眼皮貼上後再開始上底妝，一步步利用粉底、遮瑕膏和眼影將雙眼皮貼「隱形」。

單眼皮可選：雙面雙眼皮貼



要由單眼皮變成雙眼皮，必須選擇支撐力強的雙眼皮貼款式，不然很難撐起眼皮。若你的眼皮較厚和浮腫，比起窄身、細長的彎月形雙眼皮貼，範圍較闊、支撐力較強的橄欖形雙眼皮貼更適合妳。

貼雙眼皮貼小技巧

1. 貼雙眼皮貼前先確保眼皮上沒有多餘的油脂，不然會削弱雙眼皮貼的黏力。

2. 雙面雙眼皮貼因底面都有黏力，使用前要先撕去表面的白色貼紙。可利用附上的V形工具夾貼住雙眼皮貼的頭尾位置，避免用手指接觸後減弱黏力。

3. 測量好妳想要的眼皮寬度，根據眼形修剪好雙眼皮貼長度後，就可把它貼上眼皮。然後利用輔助夾從中間位置，將眼皮輕輕的往上頂，讓上下兩端的眼皮可以互相黏合。

4. 完成後，可先在眼皮上掃上少許蜜粉，使眼皮保持乾爽，後續再上眼影打底霜和眼影，就可完美隱藏雙眼皮貼。

日本AB雙面雙眼皮貼

來自日本AB（Automatic Beauty）的雙眼皮貼，是不少日本妹子和美妝達人也愛用的產品。這一款透明雙面款式就有強力黏性，讓雙眼皮效果更持久，長時間使用也不會造成敏感不適。

e heart 持久隱形雙面雙眼皮貼(標準版-156枚)





透氣、柔軟、黏性佳，流汗、游泳也不怕！超薄隱式雙面眼皮貼布，持久不脫妝！長期使用還能讓眼部定型，雙眼變得更加深邃有神！讓單眼皮女孩與內雙女孩眼型更立體，使眼眸更明亮迷人！

內雙眼皮可選： 纖維雙眼皮貼



內雙眼皮的女生有時候狀態不佳，雙眼浮腫看上去就像單眼皮一樣，若想眼皮更寬、眼神更顯深邃，就可用近年較流行的纖維雙眼皮貼款式。它的好處是非常軟細，就如一條線一樣，貼上眼皮後超級隱形。但由於纖維的質地較軟，支撐力沒有那麼好，單眼皮或是厚眼皮的女生就不適用了。

貼雙眼皮貼小技巧

1. 貼雙眼皮貼前先確保眼皮上沒有多餘的油脂，不然會削弱雙眼皮貼的黏力。

2. 貼上眼皮時不用完全拉開雙眼皮貼上的膠紙，先找對位置。

3. 慢慢地一邊拉開膠紙，一邊用手指或附助工具輕按，使雙眼皮貼緊貼眼皮。

4. 最後用小剪刀修剪多餘的雙眼皮貼，完成後如常進行眼影步驟。

D-UP WonderEyelid Tap

長期為@Cosme美妝大賞，雙眼皮貼常勝軍的D-UP超穩形雙眼皮貼，貼上後不但效果自然，更具有防水、抗汗功能，深受一眾美妝達人喜愛。

雙眼皮可選： 網狀雙眼皮貼



本身已是雙眼皮的女生，想雙眼變得更深邃，或想改善大小眼問題，不少女明星也推薦大家使用效果超隱形的網狀雙眼皮貼。網狀雙眼皮貼效果雖自然，但支撐力不算強，單眼皮女生可能未必受用。

貼雙眼皮貼小技巧

此款雙眼皮貼最好在完妝後在使用，膚色的雙眼皮貼貼上後，網紗材質的雙眼皮貼會與眼影完美融合，不易發現喔！

1. 先完成眼妝。

2. 由於網狀雙眼皮貼本身沒有黏力，貼上前要先在雙眼皮貼上塗抹膠水。

3. 塗抹膠水後，可使用一個小夾子夾住雙眼皮貼，再貼上眼皮。雙眼皮貼的中間位置要對準眼皮摺痕，不然會貼出三眼皮。

4. 貼上雙眼皮貼後，不要立即張開眼晴，最好閉眼數秒，待膠水乾透。

推薦款：Yakusoku 雙眼皮貼





林允推薦「在鏡頭前也看不出來」的超隱形雙眼皮貼就是日本品牌Yakusoku 的網狀雙眼皮貼，它針對不同眼皮設計出A至F 6個不同款式，每種款式都適合不同眼型的人，大家去日本逛藥妝店時就要多加留意囉！

推薦款：睫老闆網狀雙眼皮貼

這一款來自台灣的網狀雙眼皮貼是小編的私心推薦！在巴黎草莓和86小舖就可找得到，它貼上眼皮後效果自然，也非常隱形，個人偏愛半月形，支撐力更佳，貼出來的雙眼皮更圓。

推薦款：Miss Bowbow 隱形雙眼皮貼





另一個推薦的網狀雙眼皮貼也是來自台灣的品牌 Miss Bowbow，在藥妝店也可買得到。品牌推出了多款雙眼皮貼，當中熱賣的有「粉色專業款」與「紫色溫和款」。特殊網布設計能打造貼服自然的雙眼皮效果，在妝前和妝後使用皆可。

文／柯夢波丹 圖／微博、IG、品牌提供

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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