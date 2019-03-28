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43歲莎莉賽隆簡直是女神下凡　狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招

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▲▼43歲莎莉賽隆奧斯卡完勝年輕女星！狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招（圖／bella儂儂提供）

每當各大頒獎典禮登場，除了獎項的廝殺受人矚目外，眾家男星女星們都得先登上紅毯戰場，比美比帥還比時尚。

在第91屆奧斯卡獎（AcademyAwards）紅毯上，以一襲優雅灰藍色Dior訂製服大秀美背的莎莉賽隆（Charlize Theron）簡直是女神下凡！凹凸有致的完美身材加上緊實平滑又發光的肌膚，歲月殺豬刀在她身上根本沒用，狀態好到完全不輸青春女星，誰看得出來她43歲啦？

▲▼43歲莎莉賽隆奧斯卡完勝年輕女星！狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招（圖／bella儂儂提供）

而凍齡技能已點滿的莎莉賽隆，先前出席廣播影評人協會獎，與妮可基嫚（Nicole Kidman）的一張合照，也引起國外網友瘋狂轉發，大讚兩人看不出年紀的好身材和凍齡美貌，還求問保養祕訣。

▲▼43歲莎莉賽隆奧斯卡完勝年輕女星！狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招（圖／bella儂儂提供）

▲▼43歲莎莉賽隆奧斯卡完勝年輕女星！狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招（圖／bella儂儂提供）

但你能想像嗎？莎莉賽隆前2年才因拍攝電影《厭世媽咪日記》刻意增胖23公斤，而年過40的她在拍完《厭世媽咪日記》後，在減肥路上也一度崩潰，大嘆：「現在這個年紀要減肥，真的很困難！」後來，在她的努力堅持下，花了整整約一年半的時間才瘦回來，那到底莎莉賽隆是如何瘦下來？如何維持青春美貌？快一起來了解一下！

1.飲食要健康，避開加工食品

▲▼43歲莎莉賽隆奧斯卡完勝年輕女星！狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招（圖／bella儂儂提供）

其實，只要問到女星們如何瘦身、如何維持身材，大多都離不開這兩個關鍵：健康飲食和多運動，而莎莉賽隆就是標準代表之一。莎莉賽隆說自己日常飲食中盡量都吃「原形食物」，不吃加工過的「食品」，並減少調味料和避免吃油炸食物，這樣吃不僅很健康，也有助於瘦身，因此她很常吃生菜沙拉。

她透露，現在不只吃得比以前健康很多，她還戒掉了咖啡，改喝綠茶，「我曾經很愛喝咖啡，但現在更喜歡喝茶」。

2.嚴格計算運動量，有動才能吃

▲▼43歲莎莉賽隆奧斯卡完勝年輕女星！狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招（圖／bella儂儂提供）

除了飲食上的挑選，莎莉賽隆在「動」這方面也很在意。她說她每天都會計算自己的運動量，看今天的運動量夠不夠，「如果我今天動得不太多，那就不能吃太多東西」對於飲食和運動控管可是「女魔頭」等級的嚴格，難怪我們莎莉姊姊的完美身材幾十年如一日，都沒有走鐘過（撇除為戲增胖的那2次，人家那叫敬業，那個不算啦～）

3.完美曲線就靠皮拉提斯

▲▼43歲莎莉賽隆奧斯卡完勝年輕女星！狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招（圖／bella儂儂提供）

而瘦身的另一個關鍵就是運動，她平時就會做大量的瑜珈、有氧運動，除了每天check自己的運動量，努力減重外，她最近更愛上了許多女星都熱衷的皮拉提斯，透過皮拉提斯讓身形曲線變得更纖長更優美，她甚至說「皮拉提斯改變了我的身體」。

4.絕對不能沒有防曬和眼霜

▲▼43歲莎莉賽隆奧斯卡完勝年輕女星！狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招（圖／bella儂儂提供）

除了「邁開腿，管住嘴」努力瘦回女神身材，莎莉賽隆同時也沒有忽略肌膚的保養，她透露自己的保養方式其實很簡單，但絕對不隨便，尤其最重視「防曬」！她每天早上用清水洗臉後就直接擦上防曬，而且防曬產品一定選SPF30以上的款式，化妝包裡也絕對不能沒有防曬乳。

▲▼43歲莎莉賽隆奧斯卡完勝年輕女星！狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招（圖／bella儂儂提供）

晚上的清潔她通常不用卸妝產品，只用洗面乳清潔肌膚並加強保濕，尤其她推薦一定要選一瓶好的眼霜，每天好好擦上精華液、眼霜和乳霜呵護肌膚，就能維持皮膚的水嫩度。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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