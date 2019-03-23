Apple Watch 4愛馬仕春季版本來囉！櫻花粉超可愛、亞麻藍氣質出眾

編輯／Duke

去年Apple Watch Series 4剛發表結束，與精品Hermès合作的第4代Apple Watch Hermès隨之推出，而今年雙方也展開合作，推出2019年春季系列錶帶與錶盤，其設計上具有濃厚的春天味道。

▲2019春季新錶帶，具有濃厚的春天氣息。（圖／品牌提供）

這次推出的錶帶，共有2款配色，每一款都有3個顏色，分別為櫻花粉、粉筆白與黏土色；亞麻藍、粉筆白與北極藍，並配合40mm和44mm的單、雙圈皮革錶帶。這次在色彩的運用上，將3個顏色調配的非常好，不但和諧，也呼應春季的主題。

▲亞麻藍氣質出眾，非常適合男生。（圖／品牌提供）

▲超可愛的櫻花粉。（圖／品牌提供）

新設計的錶盤，採用漸層色調，同時與時間顯示方式、錶帶顏色相呼應，整體看起來非常漂亮，其中，每當分針移動時，屏幕上的顏色會跟著改變，方能清楚辨識時間。

2019年春季系列錶帶，已經在3／20於Apple.com與Hermès網站開賣，台灣的朋友可以到Hermès專賣店或是Apple門市的特選商店選購，而漸層錶盤，將於下次的WatchOS 5.2更新時，即可免費下載。售價為單圈錶帶台幣11,500元、雙圈錶帶台幣17,500元，雙圈錶帶只提供40mm，單圈錶帶則提供40mm以及44mm，喜歡的朋友，可以去挑選看看囉！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App