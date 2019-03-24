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趴睡版維尼、史迪奇抱枕萌炸！春天就是要和《迪士尼》一起賴床

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▲迪士尼超軟萌打瞌睡系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲趴睡版維尼、史迪奇抱枕萌炸。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自store.disney.co.jp

在這不冷不熱的早春裡，就讓迪士尼來陪你一起打瞌睡吧。迪士尼商店推出趴睡造型的維尼、史迪奇、熊抱哥、小飛象、唐老鴨、瑪莉貓與奇奇蒂蒂抱枕，超級軟萌的外型，身為迪士尼控怎麼可以不整組扛回家呢。

＃維尼

有什麼比趴睡的維尼還可愛（融化）～早上起床看到維尼，誰還會有起床氣啦！然後再默默爬回棉被裡抱著它繼續睡（誤）。

▲迪士尼超軟萌打瞌睡系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲維尼 日本含稅售價為3,780圓（約NT$1,045）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

＃熊抱哥

熊抱哥絕對是最受歡迎的反派角色，一定是因為沒有人能討厭它那可愛的臉與粉紅色外型，而且這系列還特別粉嫩，讓熊抱哥看起來更討喜。

▲迪士尼超軟萌打瞌睡系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲熊抱哥 日本含稅售價為3,780圓（約NT$1,045）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

＃史迪奇

這次居然還有少見的史迪奇款，調皮的史迪奇居然也會乖乖睡午覺，讓人好想抱緊處裡啊。

▲迪士尼超軟萌打瞌睡系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲史迪奇 日本含稅售價為3,780圓（約NT$1,045）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

＃小飛象

還有最近真人版電影上映的小飛象也來了，也許是演出電影太累所以這次也來睡一覺，粉藍色的外型，真的太得人心（錢包）。

▲迪士尼超軟萌打瞌睡系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲小飛象 日本含稅售價為3,780圓（約NT$1,042）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

這次還有另外四款趴睡造型抱枕，每一款都超值得帶回家，只要有它們陪著你，每晚絕對都能安穩入睡，早上起來只要看到這幾張萌萌的臉，身心靈一定會被療癒。

▲迪士尼超軟萌打瞌睡系列。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲唐老鴨、瑪莉貓 日本含稅售價為3,780圓（約NT$1,042），奇奇與蒂蒂 日本含稅售價為2,700圓（約NT$745）。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

這系列已經可以在迪士尼商店網站購買到了喔！還不趕快把維尼、史迪奇、熊抱哥、小飛象、唐老鴨、瑪莉貓與奇奇蒂蒂抱枕帶回家，一起迎接春天。

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關鍵字：

迪士尼, 迪士尼商店, 維尼, 史迪奇, 熊抱哥, 唐老鴨, 瑪莉貓, 小飛象, 奇奇蒂蒂
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