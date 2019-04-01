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讓香水味道更持久的7個實用秘訣　先擦一層乳液、噴這四個部位

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出門前噴上喜愛的香水，但到了下午，氣味卻消失得無影無蹤，沒有比這更沮喪的事了。雖然很多人在這種情況下，容易將責任歸咎在香水本身，但事實上，使用方式的不同也會影響香水的持久度，以下提供香氛控7個實用的小技巧，能讓香水香味更持久，有時能持續一整天，不再需要面對補香困擾，隨時隨地都散發著迷人香氛魅力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1. 噴香水前，先滋潤肌膚。

滋潤滑嫩的肌膚能讓香味停留更久，建議早上噴香水前，先抹一些乳液，保濕滋潤乾燥的肌膚，接著再噴上香水，妳會感受到很大的差異效果。小提醒如果怕香味互相衝突，建議早上的乳液使用無味的配方，或者搭配同系列香氛乳液，使香氣一致。

2. 淋浴後立即塗抹香水

就跟第一點的原則類似，沐浴後的肌膚充滿水份，這時如果能立即噴上香水，就可以牢牢抓附香氛粒子。所以，晚上出門約會前，不妨先洗個澡、之後噴上香水再出門。

3. 手腕摩擦香水，會讓香味更快消失。

將香味噴在脈搏，之後用手腕相互摩擦，這在行家眼中除了會破壞香氛的結構，也會使香味快速散發，讓氣味的持久度大幅降低。如果想將手腕上的氣味轉移到肌膚其他部位，建議輕柔的輕拍就好。

4. 疊香絕對會讓香味更持久

如果特別喜歡一款香味，又剛好這款香味有出同系列的沐浴、身體保養產品，建議可一起購入使用。透過一層層的香味堆疊絕對有助香味的持久度。

5. 這四個部位香味最持久

噴灑香水最佳部位絕對是身體的脈搏點，即手腕，頸部，肘部和膝蓋後部。這些溫暖的區域能將您的香氣慢慢散發開來。不過頸部要注意的是要噴在正前方效果最好，兩側或鎖骨處反而不建議。

6. 用梳子把香氣梳進頭髮裡

直接將香水噴在髮絲上，香水很快就會揮發，行家的小秘訣是將香水噴在梳子上，然後透過梳頭，將香水梳進頭髮中，這樣一來不僅身體有氣味，走動的時候，秀髮也會飄出香氣。

7. 選擇這些香水基調，氣味會更持久

任何香水都可以分為三個前調、中調和基調。前調是噴灑香水後聞到的第一種氣味，通常在15至20分鐘內會慢慢消失，中調是一旦前調蒸發而產生的氣味，基調是持續時間最長的味道。如果您想要持久型的香水，可以選擇以木材、琥珀、皮革和麝香當基調的香氛，香味會最持久。

※編輯：Jasmine.lee
（完整文章請看VOGUE.com

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香水迷必備密技! 絕不NG的4個正確香水使用方式與時機，持久迷人就這麼簡單

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

香水, 訣竅, VogueTaiwan
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