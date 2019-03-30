LIFE・經典／最美菜市場　台南「新化果菜市場」屋頂上有梯田

▲台南新化果菜市場。（圖／翻攝MVRDV官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

當在地人與遊客都沈浸在台南的文化與傳統風情時，一個現代化與實驗性質的未來願景即將成形，那就是新化區的「新化果菜市場」，將一改以往菜市場的規劃格局，由開放式空間加上「屋頂梯田」，準備重塑果菜市場給予一般民眾的既定印象。

▲開放式的通透設計。

選定南175市道旁土地作為新址，全新的「新化果菜市場」將利用市郊的大空間，以全新的概念打造，這新的市場地標，由負責台南海安路景觀規劃的荷蘭建築團隊MVRDV，與台灣「都市里人規劃設計有限公司」共同設計，要成為另一個台南現代化的地標。

▲屋頂上的梯田結構。

其設計主要架構在一個開放式結構，擁有充足的自然通風，最大特色在於如山丘般的起伏屋頂，並有一個角落連接至地面，上方有梯田般的景觀設計，蜿蜒的屋頂道路能讓民眾在上面行走，呼應著遠方的台灣山丘。

▲可感受到美麗的自然景觀。

一個簡單的4層樓結構連接地面與屋頂上的空間，裡面有市場行政辦公室、農產品展覽中心跟餐廳，也是進入屋頂花園的第二個入口，而這大片的「屋頂梯田」，將視氣候情況種植農產作物，並設有遮陽點與供人休憩的長凳與野餐桌，讓民眾能坐下來遠眺台南地景，預計2020年完工。