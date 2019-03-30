fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／最美菜市場　台南「新化果菜市場」屋頂上有梯田

> >

▲台南新化果菜市場。（圖／翻攝MVRDV官網）

▲台南新化果菜市場。（圖／翻攝MVRDV官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

當在地人與遊客都沈浸在台南的文化與傳統風情時，一個現代化與實驗性質的未來願景即將成形，那就是新化區的「新化果菜市場」，將一改以往菜市場的規劃格局，由開放式空間加上「屋頂梯田」，準備重塑果菜市場給予一般民眾的既定印象。

▲台南新化果菜市場。（圖／翻攝MVRDV官網）

▲開放式的通透設計。

選定南175市道旁土地作為新址，全新的「新化果菜市場」將利用市郊的大空間，以全新的概念打造，這新的市場地標，由負責台南海安路景觀規劃的荷蘭建築團隊MVRDV，與台灣「都市里人規劃設計有限公司」共同設計，要成為另一個台南現代化的地標。

▲台南新化果菜市場。（圖／翻攝MVRDV官網）

▲屋頂上的梯田結構。

其設計主要架構在一個開放式結構，擁有充足的自然通風，最大特色在於如山丘般的起伏屋頂，並有一個角落連接至地面，上方有梯田般的景觀設計，蜿蜒的屋頂道路能讓民眾在上面行走，呼應著遠方的台灣山丘。

▲台南新化果菜市場。（圖／翻攝MVRDV官網）

▲可感受到美麗的自然景觀。

一個簡單的4層樓結構連接地面與屋頂上的空間，裡面有市場行政辦公室、農產品展覽中心跟餐廳，也是進入屋頂花園的第二個入口，而這大片的「屋頂梯田」，將視氣候情況種植農產作物，並設有遮陽點與供人休憩的長凳與野餐桌，讓民眾能坐下來遠眺台南地景，預計2020年完工。

關鍵字：

台南, 新化, 新化市場, 果菜市場, LIFE經典
fashion.net

熱門文章

崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

Hearts On Fire圓鑽閃爆　展4.5億元自然主題珠寶

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

黃河、溫貞菱情侶檔私下隨便穿　為Paul Smith合體盛裝

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

ET Fashion

推薦閱讀

12星座男在感情中喜歡被怎麼虐？牡羊追不到越喜歡、天蠍愛了難放手

自己剪瀏海總是手殘？髮型師親授7個小TIPS再也不失敗

誰說一定要買Jo Malone！網友狂推的五款淡香水還能「招桃花」

當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字 53歲才當模特兒！法國奶奶Sylviane的美麗秘密：每天兩片黑巧克力 刷好機票飛出去！女人30歲必去的6景點　越南峴港、絕美愛妮島 12星座下次戀愛會更好！巨蟹要懂示弱、天秤要學會放下執著 比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話 48歲車勝元凍齡外型制霸T台！　帥哭粉絲被封：男神中的男神 精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面