12星座男在感情中喜歡被怎麼虐？牡羊追不到越喜歡、天蠍愛了難放手

在戀愛或曖昧之中，有的人覺得需要一些刺激的感覺，來引發一種愛的感受，但當過了那些時期之後，就覺得走入平淡，不見得每個人都會喜歡這樣的情感模式，學習如何經驗每個相處的階段是重要的，當只是在一種起伏的波動中，很容易誤解愛與慾望的區別，但許多人都需要經歷過這些，才能有所成長學習。

當我們看愛與慾望的情況時，可以參考你與自己的火象星座或金星星座。

基本宮 - 牡羊座 追不到愈喜歡

牡羊座對於挑戰不可能是很感興趣的，他們遇見喜歡的對象，並感受到這個對象身上有許多吸引力時，就算覺得兩人沒這麼合適，但就不加思索的開始前進，這樣的模式在許多牡羊身上可以看見，當牡羊座發現對方有許多優秀的部分時，更會難分難捨。

基本宮 - 巨蟹座 不喜歡被虐

巨蟹座本身已經容易內在情緒起伏了，加上心中對於歸屬感極為重視，如果遇到感情猶疑不定，或是還不想承擔組織家庭的責任時，通常巨蟹都覺得已經無法繼續交往，年輕一點的巨蟹可能還沒想到要成家立業，因此談戀愛時，自己的不穩定會大過對方，但大部分的巨蟹在年紀稍長之後，對這種虐來虐去的模式，通常就不感興趣了。

基本宮 - 天秤座 被動接受被虐

天秤座掌管人際和諧的部分，大部分的時候，喜歡溫和的與人相處，一旦喜歡上一個人就很確定，如果遇到很有脾氣的對象，一開始會很困擾，卻依然會繼續堅持著，如果對方的狀況不穩定時間太長，他雖然不會表明走不下去，但在心裡會漸漸的退後，被動的讓對方有天提出分手或重新調整。

基本宮 - 魔羯座 喜歡考驗

魔羯座有時會單身很久，又或是談一段容易遇到考驗的感情，對方的某些狀況自己心裡過不去時，魔羯就會想盡辦法看如何處理，從這樣的過程中，讓自己感受被需要，加上自己在情感部分屬於較壓抑，不太會溝通，有時就一直被考驗著，甚至有的魔羯可以在一段多角關係中長達數年，屬於被虐指數較高的星座。

﻿﻿﻿固定宮 - 金牛座 意想不到的堅持

金牛座很有自己的想法和個性，對許多事也不一定有耐心，但遇到對方的種種狀況時，例如價值觀不合…等等，反而意想不到的堅持，可能這是與金牛座的固執特性有關，他們總希望在繼續一段時間，看這種被虐的狀況會不會改善，但當過去的情緒未消化，之後又在發生他覺得感情上不尊重的狀況，種種累積，有天就會毅然決然的離開，不會再回頭。

﻿﻿﻿固定宮 - 獅子座 很喜歡被挑戰

獅子座如果愛上一個人，保護慾就會很強大，包容度也很廣，對方反覆無常，或是情緒波動，在愛的時候，獅子座眼裡就會覺得對方在表現自己的脆弱，那麼需要更照顧好愛的人，雖然獅子座的脾氣大，但通常一發出來就沒事了，因此有的獅子在一段虐戀中，會緊緊的抓住，很難就此罷手。

固定宮 - 天蠍座 愛了就難放手

天蠍座對愛非常絕對，如果他認真交往的對象一直與別人曖昧，或是無法確定跟他之間的感情，許多天蠍還是無法離開這樣的情形，他會花更多時間與愛的人建立關係，雖然心中以傷痕累累，但依然帶著希望，天蠍是非常害怕伴侶有天會離開自己的，那股不安更讓他會繼續堅持著。

﻿﻿﻿固定宮 - 水瓶座 不理睬對方

水瓶座是冷色調的星座，他們很容易輕易看穿對方在玩什麼把戲，如果對方一直要用情緒或是一些事情來考驗水瓶，水瓶就會解讀為：你這些把戲只是要我更注意你，我不吃這套，然後繼續自己的生活，他們喜歡因為習慣彼此，而安定的交往，慢慢的讓對方來了解他，可別一直虐待水瓶喔，他們可是會更冷淡的。

變動宮 - 雙子座 跟你一起玩

有的雙子座對於被虐這件事一開始會充滿了興趣，但不見得是因為多愛那個對象，他們是基於好奇心，想知道你到底想要幹嘛，而繼續跟你玩這種被虐的遊戲，一旦雙子發現這是無聊的一件事，就會迅速的冷卻下來，但有的雙子會陷入自己的困惑的想法中，當他整理好自己的思緒時，就不會再繼續這樣的虐待模式中，當他平靜下來溝通時，就是心中已清晰了。

變動宮 - 處女座 被虐成度高

意想不到處女座在12星座中，可說是虐戀程度最高的星座了，他們不一定要跟對方交往，只要處女座對某個人充滿曖昧與期待，就會一直陷入在被虐的狀況，因此這個被虐感受，是處女座去創造出來的，有時對方與他關係不明，卻依然維持像朋友的狀況，這樣處女座更會愛不釋手，那種好像愛又不愛，理又不理讓處女座一直無法自拔。

變動宮 - 射手座 喜歡思念

射手座是12星座喜歡遠距離感情的星座之一，他們的被虐感受通常是因為距離而引發的，怕在一起相處太久太膩，而愛上了思念的感覺，但也因為太多距離，而心中不安，於是思考未來該怎麼辦，但又怕未來要如何承擔責任，這些矛盾感，這些都讓射手引發被虐的上癮感。

變動宮 - 雙魚座 享受這被虐

雙魚座不見得是喜歡上一個人，而是被虐的這個感受，可以讓自己對愛情的想像空間中，有的雙魚是在暗戀的狀態，但這對他來說，已開始虐戀的感覺了，雙魚很需要有想像力，這讓他對愛情既期待又怕受傷害，有時雙魚夢醒了，才發現原來自己是喜歡上被虐的感受，或想像出來的樣子，而不是對方真實的模樣。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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