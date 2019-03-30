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2019春夏「十大流行關鍵」　 蝴蝶結、漁夫帽、單車褲絕對要買一件

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隨著天氣越來越溫暖，你的衣櫥也要準備跟著換季囉！ 看看紐約、巴黎、米蘭和倫敦的時裝週潮人穿搭，我們整理出了 2019 春夏十大流行趨勢，如果你也打算在最近採買新衣服，或者為自己添購下一季春裝，那這幾種今年春天的爆款你一定要筆記！

從色系到印花， 2019 春夏一定會大熱的流行關鍵：

1. 螢光色

▲2019春夏。（圖／Getty）

螢光色已經不再是難以駕馭的色彩，更是不少明星、潮人的最愛，然而在 2019 春夏，它依然會是大火的單品！先別說不少大秀上都用了螢光色，重點是這種色彩能讓你的膚色看起來更亮、更顯白，身為潮人當然衣櫥裡一定要來一件！

動物紋螢光色襯衫

▲2019春夏。（圖／Getty）

2. 蝴蝶結

▲2019春夏。（圖／Getty）

女生最愛的蝴蝶結就是今年的大勢關鍵啊！各種在衣服上的蝴蝶結款式，點綴著搶眼色系、更帶有設計感的服裝單品，品牌像是 Valentino、Erdem 等精品都出了不少。巨大的蝴蝶結裝飾在洋裝上、背後或者是腰間、肩膀，都營造了不同層次的甜美感。

蝴蝶結印花襯衫

▲2019春夏。（圖／Getty）

3. 成套西裝

▲2019春夏。（圖／Getty）

在 Celine 、Givenchy、Alexander McQueen 大秀上女人穿著剪裁俐落、合身又優雅的成套西裝，既性感又帥氣的時髦風格，完美展現了都會女性的人格特質，今年春夏一定要買一套！

淡粉色西裝外套

▲2019春夏。（圖／Getty）

4. 金盞花黃

▲2019春夏。（圖／Getty）

今年春夏的命定色系就是金盞花黃！這種既陽光又充滿活力的色系可以在 Carolina Herrera、Oscar De La Renta、 Brandon Maxwell 大秀上看到，同樣是超級顯白的色系，怎麼穿怎麼美！

金盞花黃色連身裙

▲2019春夏。（圖／Getty）

5. 紮染

▲2019春夏。（圖／Getty）

如果你平常是不愛穿彩色或鮮豔色系的愛好者，那今年春夏絕對是值得妳嘗試的新開始。除了我們之前介紹過的螢光色跟黃色之外，鮮豔繽紛的紮染也是今年的大勢流行。看起來更加精緻、鮮豔、具有設計感的紮染你一定要試試看。

紮染連身裙

▲2019春夏。（圖／Getty）

6. 鉤邊針織

▲2019春夏。（圖／Getty）

繼充滿 70 年代風格的紮染之後，今年春夏具有復古感的鉤邊針織單品也將是一大熱門，在 Oscar de la Renta、Victoria Beckham 和 JW Anderson 的大秀上都可以看到。

鉤邊針織花朵外套

▲2019春夏。（圖／Getty）

7. 牧場風連身裙

▲2019春夏。（圖／Getty）

這種佈滿印花、還有荷葉邊設計的牧場風連身裙絕對是今年春夏的大勢！滿足女人的少女心之外，還帶點自然隨性的穿著風格。

8. 單車褲

▲2019春夏。（圖／Getty）

沒想到吧！膝上短褲、單車褲在今年春夏你一定會看到很多很多，在 Chanel、Stella McCartney 、Fendi 的大秀上都可以看到，而且設計上變得更大膽、花樣也更多。

運動風單車褲

▲2019春夏。（圖／Getty）

9. 漁夫帽

▲2019春夏。（圖／Getty）

看到今年的流行配件之一是漁夫帽真值得開心，因為這樣單品不但能讓你的臉看起來更小，而且還能防曬！在 Louis Vuitton、Anna Sui 大秀上都可以看到，各種花樣跟顏色的漁夫帽出現。

粉紅色毛毛漁夫帽

▲2019春夏。（圖／Getty）

10. 流蘇

▲2019春夏。（圖／Getty）

無論是皮革流蘇、針織流蘇、緞面流蘇或者是亮片流蘇，都可以在 Longchamp、Tom Ford 和 Gucci 的 2019 春夏大秀上看到。還沒有流蘇單品的人，是時候應該要去買一件了。

針織流蘇裙襬連身裙

▲2019春夏。（圖／Getty）

文／柯夢波丹　圖／GETTY、品牌提供

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 2019, 熱門, 春夏, 流行
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