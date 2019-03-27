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換髮型前先問設計師這5個問題！喜歡的衣服顏色、運動頻率都有關

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髮型就像是我們的第二張臉一樣，每次換了一個新髮型就像是重生一樣，整個人煥然一新，新髮色也帶來新氣象，有的人甚至會因此更有自信。但未必每次去完髮廊的結果都令人滿意，也可能回家之後才發現無法整理得跟設計師一樣好看，先告訴設計師這些事情，可以讓妳髮型更適合自己，也更持久！哪些問題我們一起來看看……

1 新髮型適合我的日常生活習慣嗎？

一個髮型最重要的不是它的顏色有多好看、剪得多麼有型，而是這個髮型能不能完美配合你的日常生活習慣，否則美麗的新髮型就會如曇花一現，難以保持。比如你是一個熱衷運動，而必須常常洗頭的人，那就得知道髮色也會容易隨著洗頭頻率而有所改變。

因此，英國色彩趨勢專家Zoe Irwin就建議大家上髮廊時，要主動告訴設計師或是技術師自己平常的生活習慣，這樣才能打造能夠配合日常生活而長久保持好狀況的髮型髮色。

▲髮型。（圖／翻攝自IG）

2 我需要怎麼維持我的新髮型？

大部分東方人的髮色都比較深，因此近來有越來越多人喜歡漂髮，換上新顏色，讓造型更多變，但是漂髮對髮質損害不小，染後的保養更是決定髮質與髮色的維持，可別小看這些保養品的累積金額，因此在決定一個新髮型前，別忘了詢問設計師該髮型後續的保養方法與開銷，以免只換得短暫的美麗髮型，而毀了自己的髮質。

▲髮型。（圖／翻攝自IG）

3 回去以後我該如何進行居家護髮？

染髮後最重要的莫過於維持髮色了，現在市面上有許多優秀的居家養護髮品，讓我們在家就可以輕鬆簡單的維持髮絲美麗的光澤，因此，在做造型的同時，可以請設計師根據自己的髮質、生活習慣，推薦適合的護髮產品。

英國色彩趨勢專家Zoe Irwin也建議大家不妨可以跟設計師聊聊自己整理頭髮的習慣，如此一來在染髮時設計師可以更依據每個人不同的情況，在顏色上有不一樣的調整。

例如對於一個愛綁馬尾的人，設計師可以在內層使用較淺的顏色，每次綁起頭髮時便會有小亮點。

▲髮型。（圖／翻攝自IG）

4 這個髮型，我還可以怎麼整理？

每個人整理頭髮的能力與技巧程度皆不同，有的人會操作電棒，就可以自己隨時變換捲度，設計師就可以剪出層次來為捲髮增加變化，只會用吹風機造型的人，就可以請設計師在髮尾加燙一小捲，方便做造型；有的人不習慣使用造型品，卻想要有蓬鬆度，就可以告訴設計師在頭髮內層加燙增加支撐力的蓬鬆度；依造每個人的習慣與能力，可以讓髮型有更多變化。

▲髮型。（圖／翻攝自IG）

5 我的新髮色也會適合下一季嗎？

一個適合自己的髮色除了要襯膚色以外，季節、穿著等外在因素也是影響髮色的關鍵之一，就像夏天適合的明亮髮色，在秋冬卻會顯得突兀，所以在換每一個新髮色之前不只要以當下的趨勢決定，更要長遠的考量到髮色可以如何隨著季節變換。

Zoe Irwin建議大家可以多跟髮型師聊聊你不同季節喜歡的服裝色系，同時也鼓勵大家呈現出自己皮膚最自然的顏色，減少多餘的底妝才能幫助髮型師判斷正確的膚色肌調，若是一時曬得比較黑，也別忘了告訴髮型師自己膚色大部分的情形。

▲髮型。（圖／翻攝自IG）

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 髮型, 髮色, 生活
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