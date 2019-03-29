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自己剪瀏海總是手殘？髮型師親授7個小TIPS再也不失敗

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之前介紹過很多怎麼自己剪瀏海的方法，但還是有很多女孩在剪瀏海時總會失手，跟髮型師一聊，這才發現其實是犯了某一些錯誤啦！髮型師也提供幾個私藏小技巧，只要多多注意的話，在剪瀏海的時候就會更上手喔！

▲剪瀏海。（圖／美人圈）

工欲善其事、必先利其器，髮型師建議剪頭髮時使用專業刀具修剪比較好，因為專業剪刀比較銳利，比較不會造成頭髮過度摩擦、導致分岔！

▲剪瀏海。（圖／美人圈）

Tips1：瀏海濕濕剪，絕對過短

大家應該知道頭髮濕濕的時候長度會比較長吧？很多人都有去沙龍剪頭髮、髮型師先將頭髮噴濕再剪的經驗，所以以為瀏海也要這樣做，但當你把瀏海用濕再剪，就會發現吹乾後、之前被水氣壓下來的頭髮回復原本長度，就會硬生生短了一截！所以瀏海部分建議乾剪比較好！

Tips2：先吹整完再剪

專業的髮型師當然可以依據你的髮質狀況，來預測剪完的效果，但我們一般人根本不知道，所以在下刀前，建議可以先按照自己平時吹瀏海的方式先進行吹整，之後再下刀，剪完之後整體造型就一目了然了。

▲剪瀏海。（圖／美人圈）

〉〉自然捲女孩這樣做

尤其是自然捲、或是有燙捲的女孩，剪瀏海前一定要先吹整完再剪，不然捲度一起來、瀏海長度或形狀可能會跑掉！

Tips3：沒固定分區碎髮

將瀏海正確分區是剪瀏海的第一步，可以將鏡子上下左右來回檢查一下分的區域位置是不是剛剛好？另外很多人貪圖麻煩、都只是塞塞耳後固定而已，但很多小碎髮其實根本塞不到耳後，建議一定要用髮夾將頭髮整理乾淨，確保下刀的區域是真正要剪的地方。

▲剪瀏海。（圖／美人圈）

〉〉正確分區技巧

這邊以最常剪的瀏海示範，一般範圍大約落在眼角至頭頂的三角區域，是最具修飾效果的瀏海區域，也最不挑人喔！

▲剪瀏海。（圖／美人圈）

Tips4：先橫著一刀剪下、再直直修剪

很多人都怕將剪刀橫著一刀剪下、瀏海會太齊，所以都將剪刀直直拿著、慢慢剪，但是髮型師說一般人這樣做其實很容易剪的參差不齊、不平均，建議直接先預留一點長度、然後一刀剪下，之後再將剪刀直直拿、慢慢修出線條即可。

▲剪瀏海。（圖／美人圈）

Tips5：工具、手指夾著瀏海

如果你不是髮型師，絕對不要將剪刀貼著臉直接剪，除了很容易剪到肉之外，剪出來的長度也很危險！建議可以用髮夾、或是手指夾著瀏海，另外注意剪的長度不要緊貼手指，免得落刀被手指帶走影響長度，離手指一段距離也比較好看出剪的形狀。

▲剪瀏海。（圖／美人圈）

Tips6：落刀時，瀏海貼額頭會剪太短

跟剛剛Tips5其實有點像，落刀時瀏海貼額頭的話沒有多餘空間，所以容易會剪太短，建議用手指將瀏海夾起，高於額頭5公分左右，另外也可以順著弧度稍微用手指彎曲一下瀏海再剪。

▲剪瀏海。（圖／美人圈）

Tips7：剪完再吹乾一次確認

最後，剪完之後先將頭髮用濕（或是去洗頭），再吹乾一次看看效果，順便確認還有沒有需要修剪的地方，這樣瀏海才算剪完了喔！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@haum_h、＠0eun_dana、@stelbi.official、scissor.tech、@supaanova、@samchic.jihwan

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 瀏海, 空氣瀏海, 剪瀏海
fashion.net

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