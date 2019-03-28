香奈兒聯名菲董4／4全球發售　藏老佛爺的愛，水鑽帽T、超大菱格包必搶

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菲董（Pharrell Williams）在時尚圈的影響力非同小可，除了潮流圈以外，也跨足時尚圈，而去年曼谷的香奈兒（Chanel）2018-19早春發表會中，菲董就穿著一件黃色的Pharrell X Chanel帽T為這個系列拉開序幕，就在日前Chanel正式宣佈，「CHANEL PHARRELL」聯名系列將於4／4全球發售。

▲帽T的寬鬆剪裁具有街頭感。（圖／翻攝自IG@pharrell）

這個系列注入了許多菲董的靈感，像是塗鴉以及刺繡，並且加入了COCO 5、外雙C Logo以及水鑽點綴，使系列充滿藝術氣息，其中，帽T寬鬆的剪裁與毛巾布材質漁夫帽，充分表現出街頭潮流的趨勢。顏色部分，則選用黃色、紅色、綠色、藍色等春天的顏色，預計將會推出長袍、帽T、T-Shirt、珠寶、腰帶、漁夫帽、鞋款與包款。

▲菲董穿搭照。（圖／翻攝自Chanel）

▲以鮮豔的顏色帶出春天氣息。（圖／翻攝自Chanel）

▲此次的漁夫帽選用毛巾布材質。（圖／翻攝自Chanel）

▲超大的菱格購物包也是一大亮點。（圖／翻攝自Chanel）

▲珠寶首飾超有氣勢。（圖／翻攝自Chanel）

「CHANEL PHARRELL」兩個單字代表著特別的創意與默契，菲董也在IG證實此系列正是由老佛爺卡爾所命名。

完整系列預計將於3／28在首爾搶先發售，並在4／4於全球Chanel指定專賣店同步開賣，喜歡菲董設計的朋友，千萬不要錯過，畢竟這次的系列，是帶有街頭氣息的精品服飾，難得的機會一定要把握！

在 Instagram 查看這則貼文 Pharrell Williams（@pharrell）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 24 日 上午 8:41 張貼

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