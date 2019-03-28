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【奧斯塔羅】在這段感情中，另一半心中最在乎的是什麼？

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▲你的情人最在乎什麼。（圖／奧斯塔羅提供）

有時談上感情
總會有些想法不好表達
也深怕另一半動怒

今天就跟奧斯一起來看看
另一半心中在乎的是什麼！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，不知道你是否發現，其實你的另一半需要安全感，這樣的牌組代表恐懼與不安，因此你的另一半，或許在過去的戀情中，曾經有過不愉快或是遭受欺騙與背叛，因此面對戀愛時，心中的不安全感多少會存在，奧斯建議抽到這牌組的朋友，需要多留意另一半，雖然許多人都說，安全感是需要自己去尋找的，不過，你終究是身旁最親密的人，有時候我們只能多包容了，不過，只要是另一半在意的事情，不如多留心一些吧！

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選擇這組牌的朋友，有時候亦師亦友，也是戀情的一種模式，這樣的牌組代表，另一半重視你的意見，他們希望可以在你身上學習，或是可以討論些生活上的瑣事，對你們的另一半來說，雖然吵架時說些傷人的話，但在他們心裡，你還是很重要的，不過你也不用擔心另一半會不會過度依賴你們，老實說，他們依舊是獨立的人，奧斯會說偶爾問問你的意見、聽聽你的想法，那是他們尊重戀情的一種方式，所以這組牌的朋友，要好好記得囉！

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選擇這組牌的朋友，若你與另一半的關係很穩定，而雙方對於未來的情感共識差不多的話，可以考慮結婚喔！因為這樣的牌組代表穩定與締結關係，所以不難發現，你的另一半對於情感的態度，是非常重視與認真，因此若關係穩定了，不如考慮一下。另外，如果是已婚朋友抽到這組牌，奧斯也要恭喜你，目前你的另一半很滿意這段婚姻與家庭關係，或許他不善於表達，但是這樣的牌組出現也表達了，對於目前關係的愉悅，所以要好好把握。


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選擇這組牌得朋友，不知道你在感情中，是否也尊重你的另一半呢？這樣牌組代表互相尊重與空間，所以你的另一半會在乎，你是不是個依賴另一半的人，在情感世界中，他不喜歡無時無刻黏再一起，他喜歡有自己的空間，所以選擇這牌組的朋友，奧斯建議你要多注意，如果你在情感中，是個依賴另外一半的人，那就要調整一下，多給彼此一些空間與距離，會比較好喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

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