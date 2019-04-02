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唐葳穿UGG美鞋　獻心機穿搭秘訣

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▲▼KOL唐葳街拍示範UGG最新鞋款 。（圖／記者湯興漢攝）

▲唐葳表示小白鞋不嫌多，愛上側邊有UGG Logo的休閒鞋5,800元，DANNIE羊皮後背包8,800元。（圖／記者湯興漢攝）

時尚中心／台北報導

運動風潮在時尚圈持續延燒，來自美國加州的知名時尚生活品牌UGG今年春夏新款休閒鞋、涼鞋都以此為流行為設計主軸，傳遞輕鬆自在的時尚氛圍。模特兒唐葳也被UGG收服，一連穿上主打新款直呼：「好舒服，想立刻穿上去散步。」

▲▼KOL唐葳街拍示範UGG最新鞋款。（圖／記者湯興漢攝）

▲唐葳穿裝飾毛絨的FLUFF CHELLA涼鞋，手拿REESE 腰包3,000元，俏皮可愛。（圖／記者湯興漢攝）

UGG自創立以來，一直以來廣受美國天后蕾哈娜、莎拉潔西卡派克、超模凱特摩絲等名人的喜愛，隨季節更迭設計的款式深受時尚迷追捧。今年UGG推出全新FLUFF涼鞋系列，為夏日揭開序幕，設計靈感源自美國最盛行的公路旅行，想像著搭乘著敞篷車，而迎面而來的微風吹拂著，讓鞋面上的毛絨輕輕舞動著，既吸睛又俏皮。

▲▼ UGG。（圖／品牌提供）

▲FLUFF CHELLA涼鞋推出４種顏色，單雙6,000元。（圖／品牌提供）

唐葳所穿的FLUFF CHELLA鞋款，於扣環裹上UGG最為人熟知的羊皮材質，而鞋墊上加入品牌獨家的Imprint記憶泡棉材質，減緩足跟壓力，提供腳底最舒適的感受，踏出的每一步都能展現自信，共有黑、白、粉與橘色可供選擇。

▲▼ UGG。（圖／品牌提供）

▲側邊有UGG字樣裝飾的休閒鞋，共有黑、白兩色，單雙5,800元。（圖／品牌提供）

休閒鞋講究舒適度，同時也兼具時尚感，UGG推出側邊有醒目Logo鞋，共有黑、白兩色，唐葳對白色款尤其喜愛，表示：「小白鞋不嫌多，我一買再買，與洋裝或丹寧都很搭。」

▲▼KOL唐葳街拍示範UGG最新鞋款 。（圖／記者湯興漢攝）

▲唐葳示範甜美的粉色款輕量針織休閒鞋5200元，JANEY粉色斜背包8,500元。（圖／記者湯興漢攝）

另一款輕量針織休閒鞋也是她的心頭好，帶有俐落感的V型線條裝飾顯現設計巧思，UGG推出黑、白、粉與灰色等4色，她特別提供穿搭休閒鞋也能顯出身形好比例的秘訣，「搭配高腰褲子、裙子，或是穿短版上衣，看起來更修長，也穿得舒服」。

▲▼ UGG。（圖／品牌提供）

▲輕量針織休閒鞋另有3色可供選擇，單雙5200元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UGG, 唐葳
fashion.net

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