53歲才當模特兒！法國奶奶Sylviane的美麗秘密：每天兩片黑巧克力

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@londonoeil

法國女人總是優雅美麗，連已經60歲的模特Sylviane Deguns也不例外，一頭白髮的她，53歲才踏入模特圈卻一點也不晚，她也公開自己的生活哲學，馬上成為許多女孩們的典範。

53歲被星探發現

Sylviane Deguns 53歲時被街頭星探發現，進入模特圈，還拍過Prada以及各大雜誌的封面。打破外界認為模特兒必須年輕的刻板印象，她也從來不害怕和年輕人做比較。

喜歡編髮拍照

和一般小女生一樣，60歲的Sylviane Deguns喜歡各種古靈精怪的打扮，包括編起一頭白髮，以及變換各種造型的拍照姿勢，每一張照片都是她對生活的留念，也告訴每一個少女，生命只有一次。

不管幾歲都要愛打扮

作為模特的Sylviane Deguns，穿衣風格相當獨特，不過更重要的是，時刻保持著愛打扮的心，她擅長色系搭配，不論是同色系或是青春的撞色系，都拿捏的恰到好處，簡單搭配也能穿出法國女人 氣質和熱情。

每天兩片黑巧克力

關於Sylviane Deguns的生活習慣，她喜歡和老公到處旅遊，騎腳踏車、快走，預防關節老化。同時不煙不酒，每天一定會吃兩片黑巧克力，不過最重要的還是快樂的心，「快樂比外貌重要多了。」這才是美麗的秘密。

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